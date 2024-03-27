Что носить этой всени — трендовые аксессуары, которые должна иметь каждая женщина (фото)
Аксессуары — это всегда неотъемлемый элемент любого стильного образа. Иногда именно аксессуар способен завершить образ и подчеркнуть вашу особенность. Конечно, как во всем мире мод, аксессуары также периодически теряют и приобретают свою актуальность. Однако всегда стоит следить за этими изменениями, ведь от этого зависит ваш внешний вид и то, как вы представите себя миру.
Как говорил Лорен Хаттон: "Мода — это то, что тебе четыре раза в год предлагают дизайнеры. А стиль — это то, что ты выбираешь". Именно поэтому специально для Фокуса стилист Кейт Колисниченко подготовила подборку стильных и интересных трендов женских аксессуаров, на которые стоит обратить внимание весной 2024.
КАФЕ
По словам стилиста, в тренде будут каффы для ушей. Это такой новый тренд в мире бижутерии. Каффы — это фактически те же серьги, но которые охватывают мочку уха или его верхушку. Это стильный и необычный вариант сережек, который подойдет абсолютно всем, потому что их можно носить даже тем, кто не имеет проколов в ушах. Они удобны, выглядят стильно и необычно.
Кейт Колисниченко отмечает, что весной 2024 вы можете выбирать кафе как минималистичные, так и акцентные, интересные.
УДЛИНЁННЫЕ ПОДВЕСЫ
Весной 2024 удлиненные подвески также будут считаться стильным трендом. По словам стилиста, этот аксессуар может быть отличным дополнением к любому образу.
Кейт Колисниченко отмечает, что сейчас можно найти очень много различных вариаций этого аксессуара, в том числе нестандартные кардхолдеры, маленькие щетки, бутылочки с духами или чехлы для зажигалок.
"Замечательное украшение, потому что имеет в себе стилевой прием на удлинение силуэта. Если у вас объемный верх, это поможет его немножко вытянуть",- отметила стилист.
НАСЛОЕНИЕ ПОДВЕСОВ
Многослойность в образах в тренде уже несколько сезонов. Поэтому дело дошло и до красавиц. В этом сезоне стилист рекомендует надевать на шею несколько подвесок, таким образом создавая наслоения. Такой вариант ношения прекрас выглядит очень элегантно и эстетически привлекательно.
Однако, как утверждает Кейт Колисниченко, здесь надо быть аккуратным, если у вас короткая шея, стоит избегать чокерообразных вариантов. Также стилист рекомендует, чтобы не перегружать портретную зону, убирайте волосы или надевайте нейтральные плечевые изделия.
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УДЛИНЁННЫЕ СУМКИ
Удлиненные сумки сейчас являются модным трендом. Это не классический вариант сумки, поскольку они имеют более длинный прямоугольный вид по сравнению с традиционными сумочками.
Сейчас такие вариации сумок популярны на подиумах и среди модных влиятельных людей. Они создают элегантный и современный вид любой одежды.
"Очень много вариантов особенно в люкс сегменте. Интересная форма, удобная, структурированная сумка, которая будет точно смотреться под любой образ и фигуру",- резюмировала стилист.
ДВЕ СУМКИ ОДНОВРЕМЕННО
Одним из интересных и одновременно немного странных, но практичных трендов этой весны станет ношение двух сумочек одновременно. Еще в 2023 году эта тенденция начала появляться на мировых подиумах, а уже сегодня она распространяется в массы.
"Не новый прием, потому что в сериале "секс и город" в 90-х это уже было (мода циклическая). Удобно, потому что можно больше вместить, в более теплый период идеальная опция, чтобы добавить сложности образу (когда на вас меньше одежды) за счет цветов и фактур",- отметила Кейт Колисниченко.
ЦАЦКИ НА СУМКУ
Среди трендов в 2024 году будет также дизайн и украшения сумок — чем больше цацок на сумке, тем стильнее вы будете выглядеть.
"Как обычные украшения, так и специальные по длине и замкам на сумку подойдут. Таким образом одна сумка может иметь разное настроение в зависимости от вайба и цвета цацек",- говорит стилист.
Среди украшений сумок может быть что угодно: платки, украшения и бижутерия на шею и руки, карабины, ключницы, брилки и так далее. Такой тренд позволит женщинам каждый раз по-разному стилизовать свою сумку и выглядеть особенной.
БРОШКИ
Броши — аксессуар, который имеет свои корни еще с древних времен. Именно эта прекрасная всегда присутствовала в образах принцесс и королев как элемент элегантности и изысканности. В 2024 году снова наступило их время. Если до этого броши могли называть "бабушкиным" трендом, то в этом году этот аксессуар заполонит всех модниц. Они прекрасно подойдут для платьев, блуз и пальто.
Стилист рекомендует в этом сезоне обратить внимание на более акцентные и интересные формы.
ТЕННИСНЫЕ УКРАШЕНИЯ
Теннисные украшения — это не о спорте, как бы вы могли сразу подумать, это об универсальных ювелирных изделиях, которые определяются своей простотой и лаконичностью. На самом деле эти украшения имеют свое начало еще с 80-х откуда они и получили название. Все потому, что на одном из теннисных поединков в Америке всемирно известная теннисистка Крис Эверт приостановила игру, потому что потеряла свой бриллиантовый браслет, который считала талисманом. И конечно эти прекрасы точно не для спорта и тренировок, но после этого дня они приобрели большую популярность и стали называться "теннисными".
Стилист отмечает, если раньше речь шла именно о бриллиантовой нити браслетов и подвесок, то сейчас их спокойно может заменить бижутерия.
Напомним, ранее мы писали, какая одежда для мужчин будет в тренде весной 2024. Кроме этого, Фокус писал, как правильноухаживать за кожаными изделиями, чтобы они дольше имели привлекательный вид.