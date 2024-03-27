Що носити цієї всени - трендові аксесуари, які повинна мати кожна жінка (фото)

Аксесуари — це завжди невідʼємний елемент будь-якого стильного образу. Інколи саме аксесуар здатен завершити образ та підкреслити вашу особливість. Звісно, як у всьому світів мод, аксесуари також періодично втрачають та набувають свою актуальність. Однак завжди варто слідкувати за цими змінами, адже від цього залежить ваш зовнішній вигляд та те, як ви представите себе світу.

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Як говорив Лорен Хаттон: "Мода — це те, що тобі чотири рази на рік пропонують дизайнери. А стиль — це те, що ти обираєш". Саме тому спеціально для Фокуса стиліст Кейт Колісниченко підготувала підбірку стильних та цікавих трендів жіночих аксесуарів, на які варто звернути увагу весною 2024.

КАФИ Фото: instagram.com/kati.kol

КАФИ

За словами стиліста, у тренді будуть кафи для вух. Це такий новий тренд у світі біжутерії. Кафи — це фактично ті самі сережки, але які охоплюють мочку вуха або його верхівку. Це стильний та незвичний варіант сережок, який підійде абсолютно усім, тому що їх можна носити навіть тим, хто немає проколів у вухах. Вони зручні, виглядають стильно та незвичайно.

Кейт Колісніченко відзначає, що весною 2024 ви можете обирати кафи як мінімалістичні, так і акцентні, цікаві.

ПОДОВЖЕНІ ПІДВІСИ Фото: instagram.com/kati.kol

ПОДОВЖЕНІ ПІДВІСИ

Весною 2024 подовжені підвіски також вважатимуться стильним трендом. За словами стиліста, цей аксесуар може бути чудовим доповненням до будь-якого образу.

Кейт Колісниченко наголошує, що зараз можна знайти дуже багато різних варіацій цього аксесуару, в тому числі нестандартні кардхолдери, маленькі щітки, пляшечки з парфумами або чохли для запальничок.

"Чудова прикраса, бо має в собі стильовий прийом на видовження силуету. Якщо у вас обʼємний верх, це допоможе його трошки витягнути",- відзначила стиліст.

НАШАРУВАННЯ ПІДВІСІВ Фото: instagram.com/kati.kol

НАШАРУВАННЯ ПІДВІСІВ

Багатошаровість в образах в тренді вже кілька сезонів. Тому діло дійшло і до прекрас. Цього сезону стиліст рекомендує одягати на шию кілька підвісок, таким чином створюючи нашарування. Такий варіант носіння прекрас виглядає дуже елегантно та естетично привабливо.

Однак, як стверджує Кейт Колісниченко, тут треба бути акуратним, якщо у вас коротка шия, варто уникати чокероподібних варіантів. Також стиліст рекомендує, щоб не перевантажувати портретну зону, забирайте волосся або вдягайте нейтральні плечові вироби.

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ПОДОВЖЕНІ СУМКИ Фото: instagram.com/kati.kol

ПОДОВЖЕНІ СУМКИ

Подовжені сумки зараз є модним трендом. Це не класичний варіант сумки, оскільки вони мають довший прямокутний вигляд порівняно з традиційними сумочками.

Зараз такі варіації сумок популярні на подіумах і серед модних впливових людей. Вони створюють елегантний і сучасний вигляд будь-якого одягу.

"Дуже багато варіантів особливо в люкс сегменті. Цікава форма, зручна, структурована сумка, яка влучно виглядатиме під будь-який образ і фігуру",- резюмувала стиліст.

ДВІ СУМКИ ОДНОЧАСНО Фото: instagram.com/kati.kol

ДВІ СУМКИ ОДНОЧАСНО

Одним із цікавих і водночас трішки дивних, але практичних трендів цієї весни стане носіння двох сумочок одночасно. Ще у 2023 році ця тенденція почала зʼявлятися на світових подіумах, а вже сьогодні вона шириться у маси.

"Не новий прийом, бо в серіалі "секс і місто" в 90-х це вже було (мода циклічна). Зручно, бо можна більше вмістити, в більш теплий період ідеальна опція, щоб додати складності образу (коли на вас менше одягу) за рахунок кольорів і фактур",- відзначила Кейт Колісниченко.

ЦАЦКИ НА СУМКУ Фото: instagram.com/kati.kol

ЦАЦКИ НА СУМКУ

Серед трендів у 2024 році буде також дизайн та прикраси сумок — чим більше цяцьок на сумці, тим стильніше ви будете виглядати.

"Як звичайні прикраси, так і спеціальні по довжині і замкам на сумку підійдуть. Таким чином одна сумка може мати різний настрій в залежності від вайбу і кольору цацок",- говорить стиліст.

Серед прикрас сумок може бути будь-що: хустки, прикраси та біжутерія на шию та руки, карабіни, ключниці, брилки і так далі. Такий тренд дозволить жінкам кожного разу по різному стилізувати свою сумку та виглядати особливою.

БРОШКИ Фото: instagram.com/kati.kol

БРОШКИ

Брошки — аксесуар, який має своє коріння ще з давніх часів. Саме ця прекрасна завжди була присутня в образах принцес та королев як елемент елегантності та вишуканості. У 2024 році знову настав їх час. Якщо до цього брошки могли називати "бабусиним" трендом, то цього року цей аксесуар заполонить усіх модниць. Вони чудово підійдуть для суконь, блуз та пальто.

Стиліст рекомендує у цьому сезоні звернути увагу на більш акцентні і цікаві форми.

ТЕНІСНІ ПРИКРАСИ Фото: instagram.com/kati.kol

ТЕНІСНІ ПРИКРАСИ

Тенісні прикраси — це не про спорт, як би ви могли одразу подумати, це про універсальні ювелірні вироби, які визначаються своєю простотою та лаконічністю. Насправді ці прикраси мають свій початок ще з 80-х звідки вони і отримали назву. Все тому, що на одному із тенісних поєдинків в Америці всесвітньо відома тенісистка Кріс Еверт призупинила гру, через те, що загубила свій діамантовий браслет, який вважала талісманом. І звісно ці прекраси точно не для спорту та тренувань, але після цього дня вони набули неабиякої популярності і стали називатися "тенісними".

Стиліст відзначає, якщо раніше мова йшла саме про діамантову нитку браслетів і підвісок, то зараз їх спокійно може замінити біжутерія.

Нагадаємо, раніше ми писали, який одяг для чоловіків буде в тренді весною 2024. Крім цього, Фокус писав, як правильно доглядати за шкіряними виробами, щоб вони довше мали привабливий вигляд.