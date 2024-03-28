Стало известно, как друзья Кейт Миддлтон отреагировали на ее диагноз

Сейчас жена принца Уильяма борется с раком. Она не раскрыла дополнительных подробностей, однако известно, что принцесса находится на ранних стадиях лечения.

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Кейт Миддлтон открыто рассказала о своей борьбе с раком лишь нескольким близким людям, но другие друзья и доверенные лица не знали, чтобы информация раньше времени не появилась в прессе. Об этом пишет People.

Известие о болезни шокировало близких людей монаршей персоны. Они с принцем Уильямом также не сообщали об этом принцу Гарри и Меган Маркл. Сассекские узнали об онкологии Кейт Миддлтон с телевидения и отправили сообщение со словами поддержки.

"Это был страшный шок", — отметил инсайдер.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

В эмоциональном видео принцесса Уэльская рассказала, что у нее диагностировали рак и она проходит курс химиотерапии, находясь на ранней стадии лечения.

Мама троих детей призналась, что сначала держала диагноз в тайне "ради их молодой семьи", заботясь о 10-летнем принце Джордже, 8-летней принцессе Шарлотте и 5-летнем принце Луи.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Жена принца Уильяма заверила, что чувствует себя хорошо. Сейчас монаршая особа находится в Виндзоре. Когда она вернется к публичным обязанностям, точно неизвестно. Ранее Кенсингтонский дворец говорил об апреле 2024 года.

Напомним, почему Кейт Миддлтон решила прямо рассказать о своем диагнозе.

Также Фокус писал о попытках получить персональную информацию о Кейт Миддлтон сотрудниками Лондонской клиники.