Жена Райана Гослинга призналась, почему бросила карьеру

Ева Мендес и Райан Гослинг познакомились на съемках картины "Место под соснами". Сейчас они воспитывают двух общих детей, держа личную жизнь подальше от внимания публики.

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Американская актриса Ева Мендес призналась, что пожертвовала карьерой ради их с Райаном Гослингом брака. Об этом знаменитость рассказала Today.

"Для меня это было очевидным. Мне очень повезло, что я могу проводить время с детьми", — отметила мама двух дочерей.

Несмотря на то, что большинство своего времени и внимания Ева уделяет семье, она не совсем отказывается от карьеры. Актриса открыта к предложениям, однако не готова к дальним локациям.

Мендес вспомнила, как они с Райаном договорились о распределении ролей в семье.

"Это было что-то вроде невербального соглашения. "Окей, он будет работать там, а я буду работать дома", — решили мы", — призналась Ева, которая в свое время снималась в "Форсаже".

Райан Гослинг и Ева Мендес Фото: Getty Images

После работы над фильмом "Место под соснами" Мендес практически и не снималась в известных фильмах. Она похвалила актерскую игру своего возлюбленного, ради которого отошла от карьеры.

"То, как он работает, его преданность этому ремеслу, стремление сделать все идеально, которое распространяется не только на него, но и на его коллег по площадке... Но, к счастью, или, к сожалению, в мире только один Райан, поэтому я просто перестала играть после этого", — рассказала избранница Гослинга.

Райан Гослинг и Ева Мендес Фото: Getty Images

Звездная пара вместе с 2011 года. Они воспитывают двух дочерей — Эсмеральду Амаду и Амаду Ли. В конце 2022 года стало известно, что Райан и Ева заключили брак.

Напомним, как дочери Райана Гослинга отреагировали на его съемки в "Барби".

Также Фокус писал о редкой прогулке Евы Мендес и Райана Гослинга.