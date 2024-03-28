Дружина Раяна Гослінга зізналася, чому покинула карʼєру

Єва Мендес та Раян Гослінг познайомилися на зйомках картини "Місце під соснами". Наразі вони виховують двох спільних дітей, тримаючи особисте життя подалі від уваги публіки.

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Американська акторка Єва Мендес зізналася, що пожертувала карʼєрою заради їхнього з Раяном Гослінгом шлюбу. Про це знаменитість розповіла Today.

"Для мене це було очевидним. Мені дуже пощастило, що я можу проводити час із дітьми", — зазначила мама двох доньок.

Попри те, що більшість свого часу та уваги Єва приділяє родині, вона не зовсім відмовляється від карʼєри. Акторка відкрита до пропозицій, проте не готова до далеких локацій.

Мендес пригадала, як вони з Раяном домовилися про розподіл ролей у родині.

"Це було щось на зразок невербальної угоди. "Окей, він працюватиме там, а я працюватиму вдома", — вирішили ми", — зізналася Єва, яка свого часу знімалася у "Форсажі".

Раян Гослінг та Єва Мендес Фото: Getty Images

Після роботи над фільмом "Місце під соснами" Мендес практично і не знімалася у відомих фільмах. Вона похвалила акторську гру свого коханого, заради якого відійшла від карʼєри.

"Те, як він працює, його відданість цьому ремеслу, прагнення зробити все ідеально, яке поширюється не тільки на нього, а й на його колег по майданчику … Але, на щастя, або, на жаль, у світі тільки один Раян, тому я просто перестала грати після цього", — розповіла обраниця Гослінга.

Раян Гослінг та Єва Мендес Фото: Getty Images

Зіркова пара разом з 2011 року. Вони виховують двох доньок — Есмеральду Амаду та Амаду Лі. Наприкінці 2022 року стало відомо, що Раян та Єва уклали шлюб.

Нагадаємо, як доньки Раяна Гослінга відреагували на його зйомки в "Барбі".

Також Фокус писав про рідкісну прогулянку Єви Мендес та Раяна Гослінга.