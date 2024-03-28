"Помнит каждую строчку": Зейн Малик рассказал о музыкальных способностях 3-летней дочери

Дочь Зейна явно пошла в отца. Звездный папа очень гордится маленькой Хай. Она может запомнить любую песню, которая ей нравится.

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31-летний британский певец Зейн Малик сделал редкие комментарии о своей трехлетней дочери Хай Хадид Малик, поделившись, что его маленькая девочка начинает понимать, чем ее отец зарабатывает на жизнь, сообщает L'Officiel.

Певец признался, что проводит там много времени со своей дочерью, и ей это нравится. На вопрос, присоединится ли когда-нибудь Хай к нему в студии звукозаписи, Малик ответил: "Ей уже пора спать. Она не приходит в студию, но начинает понимать, что папа поет, папа занимается музыкой. Она спрашивает всех, когда по радио звучит песня: "Поет ли мой папа?" Но передо мной она стесняется этого".

Зейн также рассказал, что его дочь начала проявлять свои музыкальные таланты. "Хай уже сама обладает многими способностями. Я знаю, это звучит смешно, потому что ей 3 года, но ее способность сохранять речь, особенно когда она отформатирована в музыкальном смысле, просто потрясающая. Она может запомнить каждую песню, которая ей нравится", — поделился певец.

По его словам, дочь может запоминать последовательности аккордов и исполнять несколько нот. Гордый отец отметил, что поражен тем, на что уже способна его дочь. "Я с нетерпением жду возможности увидеть, на что она будет способна, когда станет старше", — добавил Малик.

Малик делит дочь с бывшей возлюбленной, американской супермоделью 28-летней Джиджи Хадид. В сентябре Малик отпраздновал день рождения дочери, назвав Хай "самой удивительной душой, которую я когда-либо знал".

"С днем ​​рождения мое все, ты самая удивительная душа, которую я когда-либо знал. Каждый день, проведенный с тобой, — это благословение, которым я дорожу больше всего. Уже 3!! Куда ушло это время? Моя прекрасная маленькая девочка, я не могу жить без тебя, спасибо тебе за всю любовь, которую ты привносишь в мою жизнь", — написал певец.

Напомним, 11 июля прошлого года сообщалось, что бывшего парня Джиджи Хадид заподозрили в романе с Селеной Гомес. Зейн Малик, звезда группы One Direction, опубликовал чувственное фото с таинственной блондинкой.