"Пам'ятає кожен рядок": Зейн Малік розповів про музичні здібності 3-річної доньки

Дочка Зейна явно пішла в батька. Зірковий тато дуже пишається маленькою Хай. Вона може запам'ятати будь-яку пісню, яка їй подобається.

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31-річний британський співак Зейн Малік зробив рідкісні коментарі про свою трирічну доньку Хай Хадід Малік, поділившись, що його маленька дівчинка починає розуміти, чим її батько заробляє на життя, повідомляє L'Officiel.

Співак зізнався, що проводить там багато часу зі своєю дочкою, і їй це подобається. На запитання, чи приєднається коли-небудь Хай до нього в студії звукозапису, Малік відповів: "Їй уже час спати. Вона не приходить у студію, але починає розуміти, що тато співає, тато займається музикою. Вона запитує всіх, коли по радіо звучить пісня: "Чи співає мій тато?" Але переді мною вона соромиться цього".

Зейн також розповів, що його дочка почала проявляти свої музичні таланти. "Хай вже сама володіє багатьма здібностями. Я знаю, це звучить смішно, тому що їй 3 роки, але її здатність зберігати мову, особливо коли вона відформатована в музичному сенсі, просто приголомшлива. Вона може запам'ятати кожну пісню, яка їй подобається", — поділився співак.

За його словами, донька може запам'ятовувати послідовності акордів і виконувати кілька нот. Гордий батько зазначив, що вражений тим, на що вже здатна його донька. "Я з нетерпінням чекаю можливості побачити, на що вона буде здатна, коли стане старшою", — додав Малік.

Малік ділить доньку з колишньою коханою, американською супермоделлю 28-річною Джіджі Хадід. У вересні Малік відсвяткував день народження дочки, назвавши Хай "найдивовижнішою душею, яку я коли-небудь знав".

"З днем народження моє все, ти найдивовижніша душа, яку я коли-небудь знав. Кожен день, проведений з тобою, — це благословення, яким я дорожу найбільше. Уже 3! Куди пішов цей час? Моя прекрасна маленька дівчинка, я не можу жити без тебе, спасибі тобі за всю любов, яку ти привносиш у моє життя", — написав співак.

Нагадаємо, 11 липня минулого року повідомлялося, що колишнього хлопця Джіджі Хадід запідозрили в романі з Селеною Гомес. Зейн Малік, зірка гурту One Direction, опублікував чуттєве фото з таємничою блондинкою.