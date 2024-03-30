Голубые оттенки и парные образы с матерью: как одевалась принцесса Шарлотта на Пасху (фото)

Внучка Елизаветы II за свою жизнь посетила пока еще только две церковные пасхальные службы. И оба раза для девочки выбрали милые платья от бренда Rachel Riley.

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Принцесса Шарлотта — одна из самых стильных и обаятельных членов королевской семьи. Ее наряды всегда привлекают внимание общественности и становятся образцом элегантности и изыска. Фокус рассмотрел несколько лучших пасхальных образов принцессы, которые вызвали всенародное восхищение.

Первая пасхальная служба принцессы

Свою первую пасхальную службу Шарлотта посетила 17 апреля 2022 года. До этого принц Уильям и принцесса Кейт считали дочь слишком маленькой для посещения мероприятий такого характера.

На службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке принцесса Шарлотта надела нежно-голубое платье Rachel Riley "Forget Me Not" с цветочным принтом и воротником, колготы в тон и темно-синий кардиган от il Porticciolo Roberto. Образ довершили черные лаковые туфли.

Принцесса Шарлотта с членами королевской семьи Фото: Getty Images - Getty

Отметим, что лук маленькой принцессы Шарлотты перекликался с образом, который для выхода в свет выбрала ее мать — Кейт Миддлтон. Она предпочла голубое пальто от Emilia Wickstead с поясом на талии. Туфли и сумку Кейт подобрала в тон основного наряда и надела ободок на голову.

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Пасха в оттенках синего

9 апреля 2023 года семилетняя принцесса Шарлотта очаровала образом на пасхальной службе. На правнучке Елизаветы ІІ были голубые колготки, черные лаковые туфельки, и темно-синее пальто от Amaia поверх цветочного платья от Rachel Riley. Оно представляло собой модель с округлым воротничком, короткими рукавами-фонариками и юбкой со сборками, длинной до колена. Небесно-голубой цвет материи гармонировал с мелким цветочным принтом, выполненным в белом цвете. А голубая лента в ее волосах идеально сочеталась по цвету с шортами ее младшего брата Луи.

Принцесса Шарлотта с матерью 9 апреля 2023 года Фото: Getty Images

Кроме того образ маленькой принцессы был парным с ее матерью — Кейт Миддлтон, которая остановила свой выбор на платье-пальто от Catherine Walkerярко-синего цвета. Свой образ она дополнила шляпкой в тон и сапфировыми серьгами.

Вторая пасхальная служба в жизни принцессы Шарлотты

Отметим, что бренд одежды после выхода принцессы Шарлотты на пасхальную службу запостил фото с девочкой на своей странице в социальной сети Instagram.

"Так приятно было видеть принцессу Шарлотту в нашем темно-синем мини-платье с цветочными оборками вчера на пасхальной воскресной службе в Виндзоре", — гласила подпись к опубликованным снимкам.

Цветочное платье принцессы Шарлотты от Rachel Riley Фото: rachelrileyuk/ Instagram

"Пасхальный" образ маленькой принцессы растрогал пользователей соцсети, которые оставили под публикацией такие комментарии:

Невероятно! Оно (платье, — ред.) стоит 95 долларов США в Австралии!

Мне так нравится видеть ее в таких небесных платьях.

Любимая модель одежды.

Одежда, достойная королевской семьи.

Идеально!

Образы принцессы Шарлотты не только вдохновляют многих на создание своего стиля, но и становятся эталоном элегантности и изыска. Ее выборы в одежде всегда вызывают интерес и восхищение, делая ее иконой стиля современности.

Напомним, в апреле 2023 года СМИ писали о том, что принцесса Шарлотта и принц Джордж вышли в свет в сочетающихся нарядах. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи посетили службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре вместе со своими родителями, принцем и принцессой Уэльскими, а также остальной частью королевской семьи.

А в августе 2022 года полосатое платье, в котором появилась принцесса Шарлотта, стало хитом продаж.