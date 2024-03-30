Голубые оттенки и парные образы с матерью: как одевалась принцесса Шарлотта на Пасху (фото)
Внучка Елизаветы II за свою жизнь посетила пока еще только две церковные пасхальные службы. И оба раза для девочки выбрали милые платья от бренда Rachel Riley.
Принцесса Шарлотта — одна из самых стильных и обаятельных членов королевской семьи. Ее наряды всегда привлекают внимание общественности и становятся образцом элегантности и изыска. Фокус рассмотрел несколько лучших пасхальных образов принцессы, которые вызвали всенародное восхищение.
Первая пасхальная служба принцессы
Свою первую пасхальную службу Шарлотта посетила 17 апреля 2022 года. До этого принц Уильям и принцесса Кейт считали дочь слишком маленькой для посещения мероприятий такого характера.
На службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке принцесса Шарлотта надела нежно-голубое платье Rachel Riley "Forget Me Not" с цветочным принтом и воротником, колготы в тон и темно-синий кардиган от il Porticciolo Roberto. Образ довершили черные лаковые туфли.
Отметим, что лук маленькой принцессы Шарлотты перекликался с образом, который для выхода в свет выбрала ее мать — Кейт Миддлтон. Она предпочла голубое пальто от Emilia Wickstead с поясом на талии. Туфли и сумку Кейт подобрала в тон основного наряда и надела ободок на голову.Важно
Пасха в оттенках синего
9 апреля 2023 года семилетняя принцесса Шарлотта очаровала образом на пасхальной службе. На правнучке Елизаветы ІІ были голубые колготки, черные лаковые туфельки, и темно-синее пальто от Amaia поверх цветочного платья от Rachel Riley. Оно представляло собой модель с округлым воротничком, короткими рукавами-фонариками и юбкой со сборками, длинной до колена. Небесно-голубой цвет материи гармонировал с мелким цветочным принтом, выполненным в белом цвете. А голубая лента в ее волосах идеально сочеталась по цвету с шортами ее младшего брата Луи.
Кроме того образ маленькой принцессы был парным с ее матерью — Кейт Миддлтон, которая остановила свой выбор на платье-пальто от Catherine Walkerярко-синего цвета. Свой образ она дополнила шляпкой в тон и сапфировыми серьгами.
Отметим, что бренд одежды после выхода принцессы Шарлотты на пасхальную службу запостил фото с девочкой на своей странице в социальной сети Instagram.
"Так приятно было видеть принцессу Шарлотту в нашем темно-синем мини-платье с цветочными оборками вчера на пасхальной воскресной службе в Виндзоре", — гласила подпись к опубликованным снимкам.
"Пасхальный" образ маленькой принцессы растрогал пользователей соцсети, которые оставили под публикацией такие комментарии:
- Невероятно! Оно (платье, — ред.) стоит 95 долларов США в Австралии!
- Мне так нравится видеть ее в таких небесных платьях.
- Любимая модель одежды.
- Одежда, достойная королевской семьи.
- Идеально!
Образы принцессы Шарлотты не только вдохновляют многих на создание своего стиля, но и становятся эталоном элегантности и изыска. Ее выборы в одежде всегда вызывают интерес и восхищение, делая ее иконой стиля современности.
Напомним, в апреле 2023 года СМИ писали о том, что принцесса Шарлотта и принц Джордж вышли в свет в сочетающихся нарядах. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи посетили службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре вместе со своими родителями, принцем и принцессой Уэльскими, а также остальной частью королевской семьи.
А в августе 2022 года полосатое платье, в котором появилась принцесса Шарлотта, стало хитом продаж.