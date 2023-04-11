Пасха в синем цвете. Семья Кейт Миддлтон вышла в свет в сочетающихся нарядах

В этом году принцесса Уэльская и принц Уильям возглавляли пасхальное шествие в Виндзорском замке и взяли с собой всех своих детей.

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Кейт Миддлтон всегда тщательно подбирает наряды для своей семьи. Обычно они идеально подходят ее детям и всегда сочетаются по цвету с ее платьями и костюмами принца Уильяма. В этом году для Пасхи 2023 семья принца Уэльского вышла в свет в синем. Об этом пишет Vogue.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи посетили службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре вместе со своими родителями, принцем и принцессой Уэльскими, а также остальной частью королевской семьи.

По этому случаю Кейт Миддлтон и принц Уильям надели наряды во всех оттенках синего и голубого.

Принцесса Кейт выбрала смелое платье-пальто от Кэтрин Уокер ярко-синего цвета, шляпку в тон и дополнила образ серьгами с сапфирами.

Кейт Миддлтон выбрала синий цвет для своей семьи Фото: Getty

А принц Уильям и его старший сын Джордж выбрали традиционные костюмы. Принц Луи был в голубых шортах и гольфах. Это дань традиции, в Англии мальчики обычно носят шорты, пока не достигнут более зрелого возраста, даже когда погода еще немного холодная.

Это было первое появление принца Луи на пасхальной церемонии в Виндзоре. В предыдущие годы принц Луи считался слишком юным, чтобы присоединится к брату и сестре.

Ну а принцесса Шарлотта снова стала главной темой обсуждения после праздника. На ней были голубые колготки, черные лаковые туфельки, и пальто Amaia поверх цветочного платья от Rachel Riley.

Стоимость платья с пышными рукавами и круглым воротничком – около 65 фунтов. И оно, как водится, уже стало хитом продаж.

Образы семьи принца Уэльского

А голубая лента в ее волосах идеально сочеталась по цвету с шортами ее младшего брата Луи.

Забавно, но хоть все ждали от принца Луи экстравагантных выходок, он вел себя довольно спокойно.

И отчасти это была заслуга его старшей сестры. Семилетняя принцесса Шарлотта бдительно следила за братом.

Принцесса Шарлотта следила за братом

Пока семья принца Уэльского шла к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, юная принцесса, которая шла за руку с отцом, несколько раз оборачивалась и проверяла, как ведет себя Луи.

И, судя по ее улыбке, она осталась довольна.

Этой весной поклонники королевской семьи еще не раз увидят Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми на публике.

Все трое детей будут присутствовать на коронации своего дедушки, короля Карла. А принц Джордж уже утвержден Букингемским дворцом в качестве одного из почетных пажей короля.

"Мы все очень взволнованы ролью принца Джорджа в коронации. Это будет невероятно особенный момент", — сказал представитель Кенсингтонского дворца.