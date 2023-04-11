Великдень у синьому кольорі. Сім'я Кейт Міддлтон вийшла у світ у вбраннях, що поєднуються.

Цього року принцеса Уельська та принц Вільям очолювали пасхальну ходу у Віндзорському замку та взяли із собою всіх своїх дітей.

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Кейт Міддлтон завжди ретельно підбирає вбрання для своєї сім'ї. Зазвичай вони ідеально підходять її дітям і завжди поєднуються за кольором з її сукнями та костюмами принца Вільяма. Цього року для Великодня 2023 року родина принца Уельського вийшла у світ у синьому. Про це пише Vogue.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї відвідали службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорі разом зі своїми батьками, принцом та принцесою Уельськими, а також рештою королівської родини.

З цієї нагоди Кейт Міддлтон та принц Вільям одягли вбрання у всіх відтінках синього та блакитного.

Принцеса Кейт обрала сміливе плаття-пальто від Кетрін Вокер яскраво-синього кольору, капелюшок у тон і доповнила образ сережками із сапфірами.

Кейт Міддлтон вибрала синій колір для своєї сім'ї Фото: Getty

А принц Вільям та його старший син Джордж обрали традиційні костюми. Принц Луї був у блакитних шортах та гольфах. Це данина традиції, в Англії хлопчики зазвичай носять шорти, поки не досягнуть зрілого віку, навіть коли погода ще трохи холодна.

Це була перша поява принца Луї на великодній церемонії у Віндзорі. У попередні роки принц Луї вважався надто юним, щоб приєднатися до брата та сестри.

Ну, а принцеса Шарлотта знову стала головною темою обговорення після свята. На ній були блакитні колготки, чорні лакові туфельки і пальто Amaia поверх квіткової сукні від Rachel Riley.

Вартість сукні з пишними рукавами та круглим комірцем – близько 65 фунтів. І вона, як водиться, вже стала хітом продажу.

Образи сім'ї принца Уельського

А блакитна стрічка у її волоссі ідеально поєднувалася за кольором із шортами її молодшого брата Луї.

Цікаво, але хоч усі чекали від принца Луї екстравагантних витівок, він поводився досить спокійно.

І почасти це була заслуга його старшої сестри. Семирічна принцеса Шарлотта пильно стежила за братом.

Принцеса Шарлотта стежила за братом

Поки сім'я принца Уельського йшла до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, юна принцеса, яка йшла за руку з батьком, кілька разів оберталася і перевіряла, як поводиться Луї.

І, судячи з її посмішки, вона залишилася задоволеною.

Цієї весни шанувальники королівської родини ще не раз побачать Кейт Міддлтон та принца Вільяма з дітьми на публіці.

Усі троє дітей будуть присутні на коронації свого діда, короля Карла. А принц Джордж уже затверджений Букінгемським палацом як один з почесних пажів короля.

"Ми всі дуже схвильовані роллю принца Джорджа в коронації. Це буде неймовірно особливий момент", — сказав представник Кенсінгтонського палацу.