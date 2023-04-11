Великдень у синьому кольорі. Сім'я Кейт Міддлтон вийшла у світ у вбраннях, що поєднуються.
Цього року принцеса Уельська та принц Вільям очолювали пасхальну ходу у Віндзорському замку та взяли із собою всіх своїх дітей.
Кейт Міддлтон завжди ретельно підбирає вбрання для своєї сім'ї. Зазвичай вони ідеально підходять її дітям і завжди поєднуються за кольором з її сукнями та костюмами принца Вільяма. Цього року для Великодня 2023 року родина принца Уельського вийшла у світ у синьому. Про це пише Vogue.
Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї відвідали службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорі разом зі своїми батьками, принцом та принцесою Уельськими, а також рештою королівської родини.
З цієї нагоди Кейт Міддлтон та принц Вільям одягли вбрання у всіх відтінках синього та блакитного.
Принцеса Кейт обрала сміливе плаття-пальто від Кетрін Вокер яскраво-синього кольору, капелюшок у тон і доповнила образ сережками із сапфірами.
А принц Вільям та його старший син Джордж обрали традиційні костюми. Принц Луї був у блакитних шортах та гольфах. Це данина традиції, в Англії хлопчики зазвичай носять шорти, поки не досягнуть зрілого віку, навіть коли погода ще трохи холодна.
Це була перша поява принца Луї на великодній церемонії у Віндзорі. У попередні роки принц Луї вважався надто юним, щоб приєднатися до брата та сестри.
Ну, а принцеса Шарлотта знову стала головною темою обговорення після свята. На ній були блакитні колготки, чорні лакові туфельки і пальто Amaia поверх квіткової сукні від Rachel Riley.
Вартість сукні з пишними рукавами та круглим комірцем – близько 65 фунтів. І вона, як водиться, вже стала хітом продажу.
А блакитна стрічка у її волоссі ідеально поєднувалася за кольором із шортами її молодшого брата Луї.
Цікаво, але хоч усі чекали від принца Луї екстравагантних витівок, він поводився досить спокійно.
І почасти це була заслуга його старшої сестри. Семирічна принцеса Шарлотта пильно стежила за братом.
Поки сім'я принца Уельського йшла до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, юна принцеса, яка йшла за руку з батьком, кілька разів оберталася і перевіряла, як поводиться Луї.
І, судячи з її посмішки, вона залишилася задоволеною.
Цієї весни шанувальники королівської родини ще не раз побачать Кейт Міддлтон та принца Вільяма з дітьми на публіці.
Усі троє дітей будуть присутні на коронації свого діда, короля Карла. А принц Джордж уже затверджений Букінгемським палацом як один з почесних пажів короля.
"Ми всі дуже схвильовані роллю принца Джорджа в коронації. Це буде неймовірно особливий момент", — сказав представник Кенсінгтонського палацу.