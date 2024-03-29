Кара Делевинь вышла в свет в стильном платье-блейзере (фото)

Звезда продемонстрировала стройное телосложение в ансамбле, который подчеркивал ее стройные ноги. Наряд Кара сочетала с черными носками до колен и туфлями на каблуках.

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31-летняя английская актриса и модель Кара Делевинь продемонстрировала стильное платье-блейзер, когда посетила гала-вечер Cabaret в The Kit Kat Club в Германии. Об этом пишет Daily Mail.

Кара, сыгравшая главную роль Салли Боулз в знаменитой постановке Уест-Энда, выбрала для публичного появления роскошный образ в мини-платье в стиле коричневого пиджака.

Делевинь продемонстрировала свое стройное телосложение в ансамбле, который подчеркивал ее стройные ноги. Наряд актриса сочетала с черными носками до колен и туфлями на каблуках.

Кара Делевинь

Знаменитость дополнила образ черным кожаным ремнем и ярко-красными губами, а ее волосы были собраны в пучок.

Кара выглядела в отличном настроении, общаясь со своими коллегами по цеху и другими знаменитостями, включая Аню Тейлор-Джой, на афтепати.

Кара Делевинь и Аня Тейлор-Джой

Ранее Делевинь снималась в фильмах "Анна Каренина", "Бумажные города", "Отряд самоубийц", "Город тысячи планет", а "Кабаре" стал ее дебютом в театре Уест-Энда.

Играя Салли Боулз, которую прославила Лайза Миннелли в фильме 1972 года, Кара идет по стопам номинированной на "Оскар" Джесси Бакли, которая ранее играла эту роль.

Напомним, дом Кары Делевинь сгорел дотла.

Также Фокус писал об откровенной съемке Кары Делевинь для рекламной кампании Стеллы Маккартни.