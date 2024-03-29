Кара Делевінь вийшла у світ у стильній сукні-блейзері (фото)

Зірка продемонструвала струнку статуру в ансамблі, який підкреслював її стрункі ноги. Вбрання Кара поєднала з чорними шкарпетками до колін і туфлями на підборах.

Related video

31-річна англійська акторка та модель Кара Делевінь продемонструвала стильну сукню-блейзер, коли відвідала гала-вечір Cabaret у The Kit Kat Club у Німеччині. Про це пише Daily Mail.

Кара, яка зіграла головну роль Саллі Боулз у знаменитій постановці Вест-Енду, обрала для публічної появи розкішний образ у мінісукні у стилі коричневого піджака.

Делевінь продемонструвала свою струнку статуру в ансамблі, який підкреслював її стрункі ноги. Вбрання акторка поєднала з чорними шкарпетками до колін і туфлями на підборах.

Кара Делевінь

Знаменитість доповнила образ чорним шкіряним ременем і яскраво-червоними губами, а її волосся було зібране в пучок.

Кара виглядала в чудовому настрої, спілкуючись зі своїми колегами по цеху та іншими знаменитостями, включаючи Аню Тейлор-Джой, на афтепаті.

Кара Делевінь та Аня Тейлор-Джой

Раніше Делевінь знімалася у фільмах "Анна Кареніна", "Паперові міста", "Загін самогубців", "Місто тисячі планет", а "Кабаре" стало її дебютом у театрі Вест-Енду.

Граючи Саллі Боулз, яку прославила Лайза Міннеллі у фільмі 1972 року, Кара йде по стопах номінованої на "Оскар" Джессі Баклі, яка раніше грала цю роль.

Нагадаємо, будинок Кари Делевінь згорів дощенту.

Також Фокус писав про відверту зйомку Кари Делевінь для рекламної кампанії Стелли Маккартні.