Сім мільйонів доларів перетворилися на попіл: у Лос-Анджелесі згорів будинок Кари Делевінь

Особняк супермоделі згорів дотла після пожежі, спричиненої коротким замиканням. Будинок Кари Делевінь перетворився на купу уламків.

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Будинок відомої британської моделі Кари Делевінь у Лос-Анджелесі згорів дотла. Аерофотознімки показують, що особняк вартістю 7 мільйонів доларів перетворився на купу уламків після пожежі, імовірно спричиненої коротким замиканням. Про це пише Daily Mail.

Кара, яка зараз перебуває в Лондоні, раніше побоювалася, що її улюблені кішки загинули у вогні, але пізніше дізналася, що їх вдалося врятувати.

Більшу частину даху будинку Кари знищила пожежа, а кухню і спальні сильно пошкоджено.

Пожежа в будинку Кари Делевінь

Лише через кілька днів після пожежі батьки Кари розкрили причину загоряння. Журналісти запитали їх, що стало причиною пожежі. На що її батько відповів: "Електрика". Її мати також додала, що її дочка була "спустошена".

Батько Кари назвав причиною пожежі коротке замикання, яке трапилося після того, як "щось упало на лінію електропередач під час дуже вітряної погоди" в цьому районі.

"У неї все було в цьому будинку, все її життя. Вона сама його обставляла", — зізналася мати супермоделі.

Сама модель спочатку зайшла на свою сторінку в Instagram, щоб повідомити новину про руйнівний інцидент: "Моє серце сьогодні розбите. Я не можу в це повірити. Життя може змінитися в одну мить. Тож дорожіть тим, що у вас є". Кара побоювалася, що її кішки загинули у вогні, але коли з'ясувалося, що їх врятували, вона також розповіла про це в соцмережах.

Пожежа в будинку Кари Делевінь

Відомо, що на момент пожежі в будинку була одна людина, ймовірно, хтось із персоналу. І він також залишився живим, але надихався диму, і тепер перебуває в лікарні.

Лише через кілька днів після пожежі батьки Кари розкрили причину загоряння після того, як до них підійшли перед виступом моделі в Лондоні.

За даними Los Angeles Times, Кара купила їй особняк площею 8000 квадратних футів за 7 мільйонів доларів 2019 року.

Раніше Кара разом зі своєю сестрою Поппі володіла будинком у Голлівуді, який вони купили в актора Джареда Лето, а потім продали співаку Ашеру за 3,4 мільйона доларів у вересні 2022 року.

Кара Делевінь у Лос-Анджелесі

У березні минулого року Кара розповіла, що потрапила в реабілітаційний центр після "несамовитих" фотографій, зроблених в аеропорту. Модель розповіла, що задумалася про свої проблеми з психічним здоров'ям і боротьбу із залежністю після того, як викликала занепокоєння серією тривожних публічних виступів.

В інтерв'ю вона зізналася, що не була готова боротися зі своїми демонами, поки не потрапила в погане місце.