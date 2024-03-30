Не всегда соблюдает диету: раскрыт ежедневный рацион Меган Маркл и ее любимые блюда (фото)

Супруга принца Гарри в свой рацион включает разнообразные продукты. Также она любит готовить вкусные ужины для всей семьи по воскресеньям.

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл часто делилась рецептами и обзорами продуктов питания в своем бывшем блоге о образе жизни The Tig. Она ведет здоровый образ жизни и любит вкусную, а иногда и калорийную еду, сообщает Hello Magazine.

Прежде чем закрыть свой блог в апреле 2017 года, Меган описывала себя как "человека, который не только любит, но и ценит искусство и навыки, необходимые для приготовления хорошей еды". Сейчас живущая в Лос-Анджелесе со своим мужем принцем Гарри, сыном Арчи и дочерью Лилибет, королевская особа, без сомнения, ведет здоровый калифорнийский образ жизни, включающий вкусные свежие продукты и ежедневные физические упражнения, как это делают многие звезды. Являясь сторонницей сбалансированной диеты, Меган не отказывает себе время от времени употреблять вредную пищу.

Меган никогда не пропустит завтрак

Герцогиня всегда начинает свой день с питательного завтрака. Ее утренний ритуал начинается с чашки горячей воды и ломтика лимона, за которым следует ее любимый завтрак из овсяных хлопьев (обычно приготовленных из миндального или соевого молока) с бананами и сиропом агавы. Также она любит омлет с сыром, свежей зеленью и тостом.

Обеденное меню герцогини Сассекской

Бывшая звезда "Форс-мажоров" говорит, что обычно она более голодна к обеду, поэтому предпочитает более плотную еду, а затем более легкий ужин. Среди ее любимых обедов — сашими или салаты. Кроме этого, она любит макароны с сыром с замороженным зеленым горошком, а также суши и блюда из морепродуктов.

Хотя Меган не отказывает себе время от времени в порции чипсов или картошки фри, она очень заботится о своем здоровье и обычно старается придерживаться безглютеновой и веганской диеты в течение недели.

Меган Маркл Фото: Скриншот

"Все дело в балансе. Я тренируюсь и никогда не хочу чувствовать себя обделенной. Как только ты себя ограничиваешь, ты начнешь переедать. Это не диета, это образ жизни", — считает Меган.

Бывшая актриса любит свежий сок из яблока, капусты, шпината, лимона и имбиря и обычно старается избегать кофеина во второй половине дня. В качестве перекусов между приемами пищи она предпочитает яблоки и арахисовое масло.

Меган любит готовить

Герцогиня любит готовить калорийную еду на ужин для своих родных и близких по воскресеньям.

"Я большая поклонница воскресных ужинов. Едим ли мы тажин из баранины, тушеное мясо или сытный суп, идея собраться в воскресенье за ​​сытным обедом с друзьями и семьей заставляет меня чувствовать себя хорошо", — рассказала она журналистам.

"Мне нравится готовить еду медленного приготовления по воскресеньям, например, куриное адобо по-филиппински. Это так просто — смешайте чеснок, сою, уксус, может быть, немного лимона, и дайте курице в мультиварке тушиться в этом соусе, пока не отвалится кости", — поделилась супруга принца Гарри.

Герцогиня не отказывает себе в бокале вина

Хоть Меган и не особо пьет, она не откажет себе в бокале вина. Фактически, итальянское вино под названием Tignanello послужило вдохновением для названия ее блога о образе жизни The Tig, который она закрыла в 2017 году.

Герцогиня Сассекская Фото: The Tig

"Конечно, я выпью бокал вина – оно восхитительное, и мне оно нравится. Делайте то, что вам нравится, в пределах разумного. Знайте свое тело и то, что вам подходит, и все будет в порядке", — поделилась Маркл.

Меган Маркл Фото: The Tig

Напомним, 29 февраля сообщалось, какие четыре продукта не едят члены королевской семьи. Королевская семья, возможно, сможет насладиться одними из самых роскошных блюд на планете, приготовленными высококлассными поварами. Но есть продукты, которые им нельзя есть.