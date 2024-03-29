40 лет, звездный состав и 120 миллионов долларов: что известно про "Мегалополис" Копполы

Эпическая картина Фрэнсиса Форда Копполы только на этой неделе была показана журналистам. И идею этого фильма он вынашивал с 1980-х.

Related video

В Лос-Анджелесе состоялся премьерный показ "Мегалополиса", эпической картины Фрэнсиса Форда Копполы, идею которого он вынашивал с 1980-х, а задумал вскоре после съемок свого культового фильма "Апокалипсис сегодня". Про "Мегалополис" все еще известно очень мало, нет даже трейлера, но актерский состав поражает. Как и стоимость съемок. Коппола вложил в проект 120 миллионов долларов и это часть его состояния. Об этом пишет Deadline.

Майк Флеминг из Deadline написал: "Новый фильм Копполы полон идей, соединяющих прошлое с будущим. Это эпическая и очень визуальная история, которая прекрасно смотрится на экране IMAX. Он раскрывает сложные темы за удивительно короткие два часа и 13 минут, не считая титров".

Адам Драйвер в "Мегалополисе"

Киножурналист Мэттью Беллони отметил, что картина Копполы напоминает "причудливую смесь из "Калигулы", "Метрополиса" Фрица Ланга и романов Айн Рэнд".

Сюжет картины основан на произведении древнеримского историка и писателя Саллюстия "О заговоре Катилины". По задумке Копполы – это современная вариация на тему классических пеплумов "Клеопатра" (1963) и "Бен-Гур" (1959).

Согласно сценарию Копполы, после пережитой катастрофы архитектор Цезарь (Адам Драйвер) одержим идеей преобразовать Нью-Йорк в настоящий футуристический город. Его возлюбленная Джулия (Натали Эммануэль) готова поддержать его, но ей мешает отец (Форест Уитакер), который не согласен с планами Цезаря и выступает против него. Джулия разрывается между преданностью отцу и любовью к Цезарю. Также в картине есть заклятый враг Цезаря — мэр города Фрэнк Цицерон (Джанкарло Эспозито). Спор идет о том, стоит ли принять будущее и строить утопию с использованием возобновляемых материалов или принять обычную стратегию восстановления бизнеса, изобилующую бетоном, коррупцией и посредничеством за счет беспокойного низшего класса.

Шайа ЛаБаф в "Мегалополисе"

Премьера фильма прошла в кинотеатре Universal CityWalk IMAX Theater и на нем присутствовали все дистрибьюторы. Также в компании были друзья семьи и режиссеры. Пригласили таких звезд, как Анжелика Хьюстон, Николас Кейдж, Энди Гарсия, Спайк Джонз, Аль Пачино, Джон Фавро, Даррен Аронофски, Шайа ЛаБаф.

Актеры "Мегалополиса"

Коппола, по мнению журналистов, рассказывает поучительную историю о том, что может случиться, когда деятельному человеческому духу, готовому к действию, бросят вызов жадность, коррупция и нарциссизм, из-за которых и пришла в упадок Римская империя.

В фильме кроме вышеуказанных звезд также задействованы Джон Войт, Лоуренс Фишберн, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Дастин Хоффман, Грейс Вандервал, Джеймс Римар и многие другие.

Перед показом Коппола выступил со своего рода заявлением о фильме, отметив, что основатели США позаимствовали Конституцию, Римское право и Сенат, поэтому "американская история не могла бы ни состояться, ни преуспеть в том виде, в котором она существует, без классического обучения, направляющего его".

После премьеры, отмечают журналисты, все были в восторге и столпились возле Копполы, чтобы поздравить его с новым потрясающим творением.

Теперь дело за давним адвокатом Копполы Барри Хиршем (продюсером фильма), который должен помочь Копполе найти партнера по распространению, чтобы донести фильм до широкой аудитории.

Надо отметить, что Коппола долго шел к съемкам "Мегалополиса". Он писал и бесконечно переписывал сценарий, откладывая его на полку после 11 сентября, а затем собирая деньги на экранизацию. И даже похудел и усиленно занялся спортом, чтобы повысить свою выносливость. Коппола, которому уже 84 года, также сказал, что это не последний его фильм, сказав журналистам: "Один из способов узнать, что "Мегалополис" закончен, это то, что я начал работу над новым фильмом".

Напомним, ранее Фокус писал о самых известных голливудских династиях. В этот список, конечно, входит и семья Копполы.