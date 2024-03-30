30 марта 2024 года: Иоанна Лествичника — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться и заниматься физической работой. Если из ульев в этот день начали вылетать пчелы – весна будет теплой.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Иоанна Лествичника. Он был христианским богословом, игуменом Синайского монастыря и византийским философом. Иоанн прославился тем, что написал богословское произведение под названием "Лествица", отсюда его прозвище.

Что нельзя делать 30 марта:

злиться и ссориться;

работать физически и заниматься домашними делами;

рассказывать про сон, который приснился;

давать деньги взаймы и занимать самому.

Народные приметы и поверья:

из ульев начали вылетать пчелы – весна будет теплой;

коровы и быки задирают головы – будет дождь;

много дождей – к грибному лету.

День ангела празднуют:

Иван, Иоад, Софрон, Захар, Пантелеймон, Савва.

Родились сегодня:

1853 год — Винсент Ван Гог, голландский художник-постимпрессионист.

1963 год — Алексей Михайличенко, украинский футболист ("Динамо" Киев).

1968 год — Селин Дион, канадская певица, автор песен, актриса, композитор.

1986 год — Серхио Рамос, испанский футболист, чемпион мира (2010), двукратный чемпион Европы (2008, 2012).

Также в этот день:

1853 год — во львовской аптеке начинает светиться первая керосиновая лампа, сконструированная И. Зегом, И. Лукасевичем, А. Братковским;

1858 год — Хаймен Липмэн из Филадельфии получает патент на карандаш с резинкой на торце;

1922 год — в Киеве создают театр-студия "Березиль" (ныне Харьковский академический украинский драматический театр имени Тараса Шевченко);

1987 год — картину Винсента ван Гога "Подсолнухи" продают за рекордную сумму — 39,85 миллионов долларов.