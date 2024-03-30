30 березня 2024 року: Іоанна Ліствичника — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися і займатися фізичною роботою. Якщо з вуликів цього дня почали вилітати бджоли — весна буде теплою.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Іоанна Ліствичника. Він був християнським богословом, ігуменом Синайського монастиря і візантійським філософом. Іоанн прославився тим, що написав богословський твір під назвою "Ліствиця", звідси його прізвисько.

Що не можна робити 30 березня:

злитися і сваритися;

працювати фізично і займатися домашніми справами;

розповідати про сон, який наснився;

давати гроші в борг і позичати самому.

Народні прикмети та повір'я:

з вуликів почали вилітати бджоли — весна буде теплою;

корови та бики задирають голови — буде дощ;

багато дощів — до грибного літа.

День ангела святкують:

Іван, Іоад, Софрон, Захар, Пантелеймон, Сава.

Народилися сьогодні:

1853 рік — Вінсент Ван Гог, голландський художник-постімпресіоніст.

1963 рік — Олексій Михайличенко, український футболіст ("Динамо" Київ).

1968 рік — Селін Діон, канадська співачка, авторка пісень, актриса, композиторка.

1986 рік — Серхіо Рамос, іспанський футболіст, чемпіон світу (2010), дворазовий чемпіон Європи (2008, 2012).

Також цього дня:

1853 рік — у львівській аптеці починає світитися перша гасова лампа, сконструйована І. Зегом, І. Лукасевичем, А. Братковським. Зегом, І. Лукасевичем, А. Братковським;

1858 рік — Хаймен Ліпмен із Філадельфії отримує патент на олівець із гумкою на торці;

1922 рік — у Києві створюють театр-студію "Березіль" (нині Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка);

1987 рік — картину Вінсента ван Гога "Соняшники" продають за рекордну суму — 39,85 мільйонів доларів.