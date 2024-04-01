1 апреля 2024 года: Марии Египетской — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Низко летают птицы в этот день — ждите осадки.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память Марии Египетской. Известна также как Преподобная Мария. Она одна из самых известных фигур в христианской истории покаяния. Ее жизнь символизирует превращение от пути к духовному просветлению и святости.
А светский календарь гласит, что 1 апреля — Всемирный день смеха.
Что нельзя делать 1 апреля:
- ругаться и ссориться;
- сплетничать;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- заниматься грязной работой.
Народные приметы и поверья:
- у водоемов слышен шум воды — ждите урожайное лето;
- если ночь была облачной — в ближайшее время уже не будет похолодания;
- низко летают птицы — ждите осадки;
- видно звезды на рассвете — готовьтесь к морозам.
День ангела празднуют:
Дарья, Иван, Илария, Иннокентий, Клавдий, Марьян, Матрена, Софья.
Родились сегодня:
1809 год — Николай Гоголь, украинский писатель.
1815 год — Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи (1871—1890).
1908 год — Абрахам Маслоу, американский психолог, автор "пирамиды Маслоу".
1986 год — Monatik (Дмитрий Монатик), украинский певец, танцор, композитор, автор песен.
Также в этот день:
1938 год — в Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе.
1940 год — в Нью-Джерси впервые демонстрируют электронный микроскоп.
1976 год — Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основывают Apple Computer Company.
1985 год — в продажу поступили первые в легендарной серии кроссовки Air Jordan.
2004 год — открылась почта Gmail от Google.