1 квітня 2024 року: Марії Єгипетської — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна займатися важкою фізичною працею. Низько літають птахи цього дня — чекайте опадів.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Марії Єгипетської. Відома також як Преподобна Марія. Вона одна з найвідоміших постатей у християнській історії покаяння. Її життя символізує перетворення від шляху до духовного просвітлення та святості.
А світський календар свідчить, що 1 квітня — Всесвітній день сміху.
Що не можна робити 1 квітня:
- лаятися і сваритися;
- пліткувати;
- займатися важкою фізичною працею;
- займатися брудною роботою.
Народні прикмети та повір'я:
- біля водойм чути шум води — чекайте на врожайне літо;
- якщо ніч була хмарною — найближчим часом уже не буде похолодання;
- низько літають птахи — чекайте опадів;
- видно зірки на світанку — готуйтеся до морозів.
День ангела святкують:
Дарина, Іван, Іларія, Інокентій, Клавдій, Мар'ян, Мотрона, Софія.
Народилися сьогодні:
1809 рік — Микола Гоголь, український письменник.
1815 рік — Отто фон Бісмарк, перший канцлер Німецької імперії (1871-1890).
1908 рік — Абрахам Маслоу, американський психолог, автор "піраміди Маслоу".
1986 рік — Monatik(Дмитро Монатік), український співак, танцюрист, композитор, автор пісень.
Також цього дня:
1938 рік — у Швейцарії відбулася перша широка презентація розчинної кави.
1940 рік — у Нью-Джерсі вперше демонструють електронний мікроскоп.
1976 рік — Стів Джобс, Стів Возняк і Рональд Вейн засновують Apple Computer Company.
1985 рік — у продаж надійшли перші в легендарній серії кросівки Air Jordan.
2004 рік — відкрилася пошта Gmail від Google.