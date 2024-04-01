Шер с младшим на 40 лет бойфрендом вышла в свет (фото)

Шер и Александр Эдвардс встречаются с 2022 года. На некоторое время пара расставалась, однако примирилась.

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77-летняя американская певица Шер накануне вышла на красную дорожку 3-й ежегодной церемонии вручения премии Attorney Ben Crump EJN Awards в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

К артистке присоединился ее 38-летний бойфренд Александр Эдвардс, о романе с которым известно с 2022 года.

Шер продемонстрировала темное твидовое пальто, украшенное драгоценными камнями, поверх комбинезона с глубоким вырезом. Певица также обула туфли на каблуках и добавила к вечернему образу серебряное колье.

Между тем Эдвардс был в черном смокинге с белой рубашкой и широких брюках.

Шер и Александр Эдвардс

Звездная пара держалась за руки перед камерами.

Как известно, награда Equal Justice Now Awards чествует тех, кто "подтолкнул движение за справедливость и равенство в Соединенных Штатах". Шер была среди нынешних лауреатов за свою активность и вклад в 2023 году.

Певица и ее молодой возлюбленный время от времени выходят вместе на публику после того, как они помирились в сентябре 2023 года (после разрыва в мае).

Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

Впервые знаменитости вызвали слухи о романе в ноябре 2022 года после того, как их заметили, когда пара держалась за руки. Хотя некоторые критики поставили под сомнение 40-летнюю разницу в возрасте пары, инсайдер рассказал, что Шер это не беспокоило. А познакомились они за несколько недель до этого на Парижской неделе моды. Впоследствии они даже встретили вместе Новый год.

Напомним, что известно о личной жизни молодого бойфренда Шер.

Также Фокус писал о сложной ситуации с сыном Шер.