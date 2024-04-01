Шер з молодшим на 40 років бойфрендом вийшла у світ (фото)

Шер та Александр Едвардс зустрічаються з 2022 року. На певний час пара розставалася, проте примирилася.

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77-річна американська співачка Шер напередодні вийшла на червону доріжку 3-ї щорічної церемонії вручення премії Attorney Ben Crump EJN Awards в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

До артистки приєднався її 38-річний бойфренд Александр Едвардс, про роман з яким відомо з 2022 року.

Шер продемонструвала темне твідове пальто, прикрашене дорогоцінними каменями, поверх комбінезона з глибоким вирізом. Співачка також вдягнула туфлі на підборах і додала до вечірнього образу срібне кольє.

Тим часом Едвардс був у чорному смокінгу з білою сорочкою та широких штанах.

Шер та Александр Едвардс

Зіркова пара трималася за руки перед камерами.

Як відомо, нагорода Equal Justice Now Awards вшановує тих, хто "підштовхнув рух за справедливість і рівність у Сполучених Штатах". Шер була серед цьогорічних лауреатів за свою активність і внесок у 2023 році.

Співачка та її молодий коханий час від часу виходять разом на публіку після того, як вони помирилися у вересні 2023 року (після розриву у травні).

Шер та Александр Едвардс Фото: Getty Images

Уперше знаменитості викликали чутки про роман у листопаді 2022 року після того, як їх помітили, коли пара трималася за руки. Хоча деякі критики поставили під сумнів 40-річну різницю у віці пари, інсайдер розповів, що Шер це не турбувало. А познайомилися вони за кілька тижнів до цього на Паризькому тижні моди. Згодом вони навіть зустріли разом Новий рік.

Нагадаємо, що відомо про особисте життя молодого бойфренда Шер.

Також Фокус писав про складну ситуацію із сином Шер.