Химиотерапия Кейт Миддлтон: какие побочные эффекты ждут принцессу и как с ними бороться

Правильное питание и умеренные физические нагрузки помогут принцессе Уэльской быстрее выздороветь.

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42-летняя принцесса Уэльская Кейт сейчас проходит профилактический курс химиотерапии. Она взяла перерыв от королевских обязанностей, пока выздоравливает, и в ближайшее время не появится на публике. Профессор Рамиия Мокбель, дерматолог-консультант, специализирующаяся на раке кожи и его скрининге, а также основательница лондонской клиники кожи и родинок при HCA Healthcare, в беседе с Hello рассказала, что профилактическая химиотерапия может вызвать "побочный ущерб" в организме, и объяснила, как минимизировать ее последствия.

"Профилактическая химиотерапия, также известная как адъювантная химиотерапия, назначается после операции по удалению рака и когда сканирование не показывает никаких признаков распространения рака в других местах. Ее цель — уничтожить любые оставшиеся раковые клетки, которые могут циркулировать в кровотоке или иметь распространяется на другие органы, такие как костный мозг, печень и легкие. Хотя это лечение нацелено на скрытые клетки, оно часто вызывает побочный ущерб, приводящий к побочным эффектам, таким как выпадение волос, низкое количество лейкоцитов, снижение иммунитета к инфекциям и воспаление кишечника", – объяснила она.

Чтобы последствия были не такими тяжелыми для тела, необходимо придерживаться сбалансированной диеты, богатой большим количеством фруктов, овощей, антиоксидантов и полезных ненасыщенных жиров, таких как омега-3, чрезвычайно полезной во время химиотерапии.

"Чтобы поддержать организм во время химиотерапии, пациентам крайне важно поддерживать хорошо сбалансированную диету, богатую белками, витаминами, углеводами и жирами, чтобы восстановить и компенсировать ущерб", – объясняет профессор.

Кейт Миддлтон нельзя есть мучное Фото: Getty

Кэролайн Мейсон, диетолог и соучредитель Baldo and Mason, говорит, что крайне важно исключить любую острую пищу, поскольку длительное воспаление может повредить здоровые клетки и ткани и ослабить и без того слабую иммунную систему. Это означает сокращение потребления животных жиров и обработанных пищевых продуктов. В связи с этим Кэтрин необходимо воздержаться от сахара, алкоголя, мучного, молока и глютена.

Вместо этого ей необходимо употреблять 10-12 органических овощей/фруктов в день, органический нежирный белок, электролиты (добавление гималайской кристаллической соли в пищу и воду), полезные жиры (масло авокадо, оливковое масло, орехи/семена).

Вторая главная составляющая исцеления – регулярные упражнения.

Постоянные аэробные упражнения могут помочь бороться с усталостью и улучшить общее самочувствие во время лечения. От бега до поднятия тяжестей, от езды на велосипеде до гребли, йога — спортивная программа тренировок принцессы определенно не для слабонервных. Жена принца Уильяма также является поклонницей плавания в холодной воде, прыжков на батуте и тенниса, поэтому в своем напряженном образе жизни она делает физические упражнения приоритетом.

Вполне вероятно, что принцессе Кейт придется сократить свои более интенсивные тренировки и бег в пользу более щадящих тренировок, следуя более умеренному подходу, рекомендованному для женщин в возрасте от 40 лет.

Принцессе Уэльской необходимы умеренные тренировки Фото: Getty Images

"Ежедневно кому-то за сорок следует стремиться к умеренной аэробной активности в течение 30 минут в день", – отметила личный тренер Крис Ракстон, которая работает с Deep Heat.

Крис также считает, что людям возраста Кейт следует включать упражнения для укрепления всех основных групп мышц три дня в неделю.

Небольшие изменения в образе жизни также могут помочь принцессе Уэльской в это трудное время и обеспечить ей комфорт.

"Использование ледяных перчаток и ботинок может помочь уменьшить онемение пальцев и стоп — еще один распространенный побочный эффект", — говорит профессор Рамия.

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