Помолвки не было: Леонардо Ди Каприо отправился на ужин с таинственной женщиной

Ранее сообщалось, что звезда "Титаника" помолвлен с моделью Витторией Черетти. Но это оказались только слухи. И Ди Каприо все еще остается холостяком.

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Леонардо Ди Каприо съездил на обед с загадочной женщиной в Беверли-Хиллз. Это произошло после того, как были развенчаны слухи о помолвке с моделью Витторией Черетти, его давней подругой. Об этом пишет Daily Mail.

Леонардо Ди Каприо начал свою неделю с обычного обеда без своей подруги Виттории Черетти. 49-летний обладатель премии "Оскар" был замечен выходившим в понедельник из отеля "Беверли-Хиллз" с неопознанной женщиной.

Леонардо Ди Каприо и его спутница

Он надел белую рубашку с короткими рукавами, серые джинсы и черно-белые туфли. И как обычно пытался скрыться от папарацци, надев бейсболку, солнцезащитные очки и маску.

Ранее появились слухи, что звезда "Титаника" помолвлен с 25-летней Черетти, когда в прошлом месяце она продемонстрировала кольцо на том самом пальце.

Многие СМИ с тех пор сообщили, что эти слухи ничем не подтверждены. Потому что это кольцо Виттория Черетти уже носила и ранее.

Леонардо Ди Каприо

Впервые о романтических отношениях между Леонардо и Витторией заговорили летом 2023 года.

Ранее Ди Каприо встречался с Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Камилой Морроне и Джиджи Хадид. Всем им было до 25 лет. И он расставался с ними вскоре после того, как они проходили этот возрастной рубеж.

Бывшая подруга и вдова Хью Хефнера Кристал Хефнер недавно сравнила Ди Каприо с покойным магнатом Playboy после того, как актер посещал особняк Playboy .

"Лео ДиКаприо превращается в нового Хефа", — сказала 37-летняя Кристал недавно в подкасте "Кэрри и Томми".

"Девочки все молодеют, и я такая: "О Боже, это очень плохо выглядит", — добавила она.

Виттория Черетти Фото: instagram.com/vittoria

Кристал также вспомнила, что Ди Каприо общался с Рианной во время своего пребывания в особняке, когда ей тоже было около 20 лет.

После съемок нового фильма с режиссером Полом Томасом Андерсоном в начале этого года Ди Каприо был замечен в дружеских отношениях с коллегой по фильму Тейяной Тейлор на вечеринке перед вручением "Оскара" в прошлом месяце.

Но актер невероятно скрытен. И о его отношениях журналисты и фанаты чаще всего догадываются из редких фото папарацци с вечеринок.