Заручин не було: Леонардо Ді Капріо вирушив на вечерю з таємничою жінкою

Раніше повідомлялося, що зірка "Титаніка" заручений із моделлю Вітторією Черетті. Але це виявилися тільки чутки. І Ді Капріо все ще залишається холостяком.

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Леонардо Ді Капріо з'їздив на обід із загадковою жінкою в Беверлі-Гіллз. Це сталося після того, як було розвінчано чутки про заручини з моделлю Вітторією Черетті, його давньою подругою. Про це пише Daily Mail.

Леонардо Ді Капріо почав свій тиждень зі звичайного обіду без своєї подруги Вітторії Черетті. 49-річного володаря премії "Оскар" помітили, коли він виходив у понеділок із готелю "Беверлі-Гіллз" із невпізнаною жінкою.

Леонардо Ді Капріо та його супутниця

Він одягнув білу сорочку з короткими рукавами, сірі джинси і чорно-білі туфлі. І як зазвичай намагався сховатися від папараці, одягнувши бейсболку, сонцезахисні окуляри та маску.

Раніше з'явилися чутки, що зірка "Титаніка" заручений із 25-річною Черетті, коли минулого місяця вона продемонструвала обручку на тому самому пальці.

Багато ЗМІ відтоді повідомили, що ці чутки нічим не підтверджені. Тому що цю каблучку Вітторія Черетті вже носила і раніше.

Леонардо Ді Капріо

Уперше про романтичні стосунки між Леонардо і Вітторією заговорили влітку 2023 року.

Раніше Ді Капріо зустрічався з Жизель Бюндхен, Бар Рафаелі, Камілою Морроне і Джіджі Хадід. Усім їм було до 25 років. І він розлучався з ними незабаром після того, як вони проходили цей віковий рубіж.

Колишня подруга і вдова Г'ю Гефнера Крістал Гефнер нещодавно порівняла Ді Капріо з покійним магнатом Playboy після того, як актор відвідував особняк Playboy .

"Лео ДіКапріо перетворюється на нового Хефа", — сказала 37-річна Крістал нещодавно в подкасті "Керрі і Томмі".

"Дівчата всі молодшають, і я така: "О Боже, це має дуже поганий вигляд", — додала вона.

Вітторія Черетті Фото: instagram.com/vittoria

Крістал також згадала, що Ді Капріо спілкувався з Ріанною під час свого перебування в особняку, коли їй теж було близько 20 років.

Після зйомок нового фільму з режисером Полом Томасом Андерсоном на початку цього року Ді Капріо був помічений у дружніх стосунках з колегою по фільму Тейяною Тейлор на вечірці перед врученням "Оскара" минулого місяця.

Але актор неймовірно скритний. І про його стосунки журналісти і фанати найчастіше здогадуються з рідкісних фото папараці з вечірок.