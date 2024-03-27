Дівчина Леонардо ДіКапріо спровокувала чутки про заручини

Актор і модель чудово проводили час і не приховували ніжних почуттів від публіки.

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49-річного оскароносного американського актора Леонардо ДіКапріо помітили в компанії 25-річної моделі Вітторії Черетті, на безіменному пальці якої роззяви помітили блискучу каблучку і заговорили про те, що вічний холостяк міг зробити дівчині пропозицію, пише Daily Mail.

Пара разом обідала в ресторані швидкого харчування в Лос-Анджелесі. У якийсь момент Вітторія ніжно поклала руку на спину актора, і на її пальці блиснула каблучка.

Вони замовили буріто, і Лео навіть годував Вітторію.

Актор і модель разом з літа 2023 року. Голлівудський красунчик, відомий своєю схильністю зустрічатися з жінками до 25 років, на обіді мав невимушений вигляд: у білій футболці, шортах кольору хакі та чорних кросівках. Він додав до ансамблю чорну бейсболку і сіру маску.

Черетті одягла напівпрозорий чорний светр поверх білої футболки, сині джинси і чорний ремінь. Своє довге волосся дівчина заплела в довгі коси, а очі сховала за сонцезахисними окулярами.

Зовсім нещодавно Лео запалював з колегою по фільму Тейяною Тейлор, коли вони були присутні на вечірці перед врученням Оскара на початку цього місяця.

Що стосується Вітторії, то вона знялася в ефектній фотосесії для березневої обкладинки журналу Elle і розповіла про моду, своїх улюблених дизайнерів, особисте життя і багато іншого. При цьому вона жодного разу не згадала ДіКапріо.

Черетті, як і її знаменитий бойфренд, цінує свою конфіденційність і вважає за краще використовувати соціальні мережі як професійне портфоліо, а не надавати підписникам новини про своє особисте життя.

"Я покажу трохи свого життя тут і там, але мені подобається тримати це при собі", — каже вона.

Уперше Лео і Вітторію помітили разом у серпні минулого року, коли вони їли морозиво в Санта-Барбарі, а шість місяців по тому їхній роман став очевидним.

Пара також була помічена разом на початку вересня на вечірках, танцях і за поцілунками на Ібіці. Джерела на той час стверджували, що ДіКапріон він "без розуму" від Вітторії, оскільки вона володіє "всіма якостями, які він шукає в партнері".

Черетті — успішна модель. Вона працювала для таких брендів, як Chanel, Prada, Dolce & Gabbana, Moschino та багатьох інших. Дівчина супроводжувала ДіКапріо на вечірці з нагоди його 49-річчя, де були присутні Бейонсе та її чоловік Джей-Зі, Леді Ґаґа та Кім Кардаш'ян, Сальма Гаєк, Кріс Рок, Кейт Бекінсейл, Зої Кравіц і Ченнінг Татум. Ріта Ора, Зої Салдана і Снуп Догг.

Раніше Фокус писав, що Елліот Пейдж розповів, як ходив на подвійні побачення разом з Леонардо ДіКапріо.