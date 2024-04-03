С рюшами, окантовкой и спортивные: эксперт назвала трендовые купальники лета -2024 (фото)

В этом году будет проще, чем когда-либо, составить свой гардероб из купальников, поскольку грань между ними и собственно одеждой для занятия спортом становится все более размытой. В трендах купальники, подчеркивающие спортивную фигуру, которые напоминают профессиональную одежду для плавания.

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Лето 2024 года обещает быть ярким и насыщенным не только солнцем, но и модными трендами в мире купальников. О том, какие модели купальников будут на пике популярности в этом году, пишет Marie Claire.

Купальники, создающие спортивный силуэт

"Одна из главных тенденций лета — выглядеть так, будто вы идете из спортзала на пляж. Бум активного отдыха и здоровья продолжает влиять на всю индустрию. Мы видим, как модные бренды перенимают классические силуэты одежды для серфинга, такие как топы-рашгарды, шорты бикини и такие детали, как молнии и вырезы", — объясняет эксперт WGSN — компании по прогнозированию тенденций.

Спортивные купальники будут лидировать в списках трендов все лето 2024 года Фото: pixabay.com

Купальники в бельевом стиле

Купальники в бельевом стиле — это модный тренд, который завоевал сердца многих женщин по всему миру. Они сочетают в себе изысканность и комфорт. Эти модели созданы из мягких и приятных к телу материалов, которые обеспечивают максимальный комфорт во время отдыха на пляже или у бассейна. Благодаря этому женщина чувствует себя уверенно и комфортно, не ощущая дискомфорта от неподходящей посадки или жестких тканей.

Купальники в бельевом стиле подчеркивают женственность и элегантность фигуры. Они обычно имеют деликатные кружева, прозрачные вставки или другие декоративные элементы, которые делают образ более изысканным и привлекательным. Такой купальник позволяет выглядеть стильно и женственно даже на пляже, привлекая восхищенные взгляды окружающих.

Кроме того такие модели универсальны и подходят для различных типов фигуры. Они могут скрыть недостатки и выгодно подчеркнуть достоинства, делая образ более привлекательным. Благодаря своей универсальности такие купальники подойдут как стройным девушкам, так и тем, кто хочет скрыть некоторые особенности своей фигуры.

Купальники в бельевом стиле подчеркивают женственность и элегантность фигуры Фото: Instagram blakelively

Контрастные купальники

Эксперт WGSN прогнозирует, что летом 2024 года на пике популярности окажутся контрастные купальники. Модницы смогут сочетать как яркие и дерзкие цвета верха и низа купальника, так и выбирать модели в более классической цветовой гамме, но с яркой окантовкой.

Эксперт WGSN прогнозирует, что летом 2024 года на пике популярности окажутся контрастные купальники Фото: pixabay.com

Купальники со сборками

Рюши — один из самых классических дизайнов купальников, но в 2024 году этот стиль обретет новую жизнь, уверяет эксперт WGSN. Они привлекают внимание не только своим стильным дизайном, но и практичностью. Купальники со сборками идеально подходят как для пляжного отдыха, так и для фотосессий у бассейна или прогулок по городу. Благодаря разнообразию фасонов и расцветок, каждая женщина может подобрать купальник со сборками, который подчеркнет ее достоинства и скроет недостатки.

Рюши — один из самых классических дизайнов купальников, но в 2024 году этот стиль обретет новую жизнь Фото: pixabay.com

Цветовые решения купальников летом 2024 года

Среди актуальных цветов купальников в 2024 году будут преобладать яркие оттенки: коралловый, лимонный, фуксия и синий. Также в тренде будут нежные пастельные тона: мятный, персиковый, лавандовый.

Трендовые ткани для пошива купальников

Для пошива купальников в новом сезоне дизайнеры выбирают экологичные материалы, такие как рециклированный нейлон или органический хлопок. Декором популярны узоры в виде полосок, цветочные принты и геометрические узоры.

Напомним, несколько ранее мы писали о том, что американский дизайнер представил бикини из скотча категории 18+. Модели ходили по подиуму абсолютно голыми, а на их телах из разноцветного скотча были созданы бикини, которые едва прикрывали интимные места.