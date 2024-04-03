Кэтрин Зета-Джонс поздравила маму с днем рождения (фото)

Как известно, Патрисия Джонс — швея. Они с отцом актрисы поженились в 1966 году.

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54-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поздравила маму с днем рождения. Снимки с именинницей знаменитость опубликовала в Instagram с более 5 млн подписчиков.

"С днем рождения мою красавицу маму. Ты для меня все..... и больше. Я люблю тебя", — написала жена Майкла Дугласа.

Как известно, Патрисия Джонс — швея. Они с отцом актрисы Дэвидом Джеймсом Джонсом поженились в 1966 году.

На первом кадре мама Кэтрин Зеты-Джонс предстала с черным шариком, на втором гуляла по улицам итальянского города, а на третьем позировала со знаменитой дочерью.

Мама Кэтрин Зеты-Джонс

"Теперь я знаю, откуда взялась твоя красота. Какая удивительная женщина", "С днем рождения, красавица Пэт", "Поздравляю маму Кэтрин с днем рождения. Благословенного и замечательного дня рождения", — присоединяются к поздравлениям фолловеры звезды фильма "Маска Зорро".

В октябре 2023 года родители актрисы отметили 57-ю годовщину бракосочетания.

"Поздравляю моих маму и папу с юбилеем! 57 лет супружеского счастья. Сегодня я вручаю вам Нобелевскую премию мира. С моим бесконечным уважением, благодарностью и любовью", — написала тогда Кэтрин Зета-Джонс.

Кэтрин Зета-Джонс с родителями

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с детьми встретили Новый 2024 год в Индии.

Также Фокус писал о том, как Кэтрин Зета-Джонс выглядит без макияжа.