Кэтрин Зета-Джонс с мужем и детьми встретила Новый год в Индии (фото)

Звезда экрана с семьей пообедала за праздничным столом, который назвала самым длинным в стране. Впоследствии Зета-Джонс и Дуглас поцеловались на видео.

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54-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала, как встретила Новый 2024 год с семьей в Индии. Видео и фото звезда фильма "Маска Зорро" опубликовала в Instagram.

Зета-Джонс давно находится в стране со своим мужем, американским актером Майклом Дугласом, 79, и двумя их детьми — 23-летним Диланом и 20-летней Кэрис. Звездная семья встречала здесь также Рождество 25 декабря 2023 года.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Британская актриса показала в своих сториз фото огромного стола. По ее словам, они с Дугласом и детьми организовали обед за самым длинным столом в Индии.

Впоследствии звезда экрана поделилась веселым видео с возлюбленным, на котором они поздравили поклонников с Новым 2024 годом.

"С Новым годом, Кэтрин", — написал в комментариях старший сын Дугласа Кэмерон, который родился в союзе актера и Диандры Люкер.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Тем временем Майкл Дуглас также показал видео с женой из Индии, на котором они поцеловались.

"Поздравляю всех с Новым годом! Хорошего вам 2024 года! Много любви", — поздравил фанатов с праздником американский актер.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас встретили Рождество 2023 в Индии.

Также Фокус писал о поздравлении старшего сына Майкла Дугласа с днем рождения от Кэтрин Зеты-Джонс.