Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отправились на свидание (фото)

Звездные супруги отправились на обед в Монтесито. Актеры выбрали будничные образы для романтической прогулки.

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54-летнюю британскую актрису Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа, 79, заметили на свидании в Санта-Барбаре. Об этом пишет Daily Mail.

Американский актер и его жена были в хорошем настроении, когда они вышли вместе на обед. Звезда фильма "Маска Зорро" была в черной длинной рубашке, которую она сочетала с синими джинсами-клеш, добавив к мартовскому луку сумочку Chanel. На ногах мамы двоих детей были темные кроссовки.

Уложив свои темные волосы под черной шляпой, Зета-Джонс дополнила образ солнцезащитными очками и золотыми подвесками.

Тем временем Дуглас оделся в голубую льняную рубашку с открытым воротником, которую он соединил с бежевыми брюками и солнцезащитными очками.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Знаменитости поженились в 2000 году. Тогда же родился их первенец Дуглас, а впоследствии на свет появилась дочь Кэрис. Также у оскароносного актера есть сын Кэмерон от предыдущего брака с Диандрой Люкер. С ним Кэтрин Зета-Джонс довольно хорошо ладит, публично поздравляя его с праздниками.

Кэтрин Зета-Джонс

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с детьми встретили Новый 2024 год в Индии.

Также Фокус писал о том, как Кэтрин Зета-Джонс выглядит без макияжа.