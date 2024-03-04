Кэтрин Зета-Джонс поделилась семейными снимками (фото)

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас воспитывают двух общих детей — Дилана и Кэрис. Супруги официально вместе с 2000 года.

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54-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась семейными кадрами. Фото звезда экрана опубликовала в Instagram.

Жена 79-летнего Майкла Дугласа показала, как она с возлюбленным и их сыном посетила публичное событие. Для выхода в свет Кэтрин выбрала темный наряд и золотые серьги-кольца. На первом снимке она улыбалась и позировала с 23-летним сыном Диланом, который стал первым общим ребенком супругов.

"Такая восторженная", — отметила британская знаменитость.

Кэтрин Зета-Джонс с сыном Диланом Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

На втором кадре звезда фильма "Маска Зорро" показалась с мужем, который выбрал для события деловой костюм и светлую рубашку.

"Ночь, которая запомнится", — написала Кэтрин Зета-Джонс.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

Дочери Кэрис вместе со звездными родителями в этот вечер не было. Зета-Джонс и Дуглас поженились в 2000 году. Тогда же родился их первенец Дуглас, а впоследствии на свет появилась дочь. Также у голливудского актера есть сын Кэмерон от предыдущего брака с Диандрой Люкер. С ним Кэтрин довольно хорошо ладит, публично поздравляя его с праздниками.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с детьми встретили Новый 2024 год в Индии.

Также Фокус писал о том, как Кэтрин Зета-Джонс выглядит без макияжа.