Памела Андерсон выпустит книгу рецептов (фото)

В книгу войдут 80 рецептов с фото, а также советы по дизайну и огородничеству.

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56-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон, которая в последнее время отказалась от косметики и предпочитает проводить время на своем огороде, решила попробовать себя еще и в кулинарной сфере. На странице в Instagram одна из самых известных блондинок Голливуда сообщила, что готовится к выходу ее первая книга рецептов под названием "Я люблю тебя: Рецепты от всего сердца".

"То, что началось как подарок моим мальчикам на новоселье — коробка карточек с рецептами с простым названием "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ"… переросло в проект, в котором собраны все наши любимые вещи. Кулинарная книга образа жизни. Ничего особенного, только обновленные семейные рецепты на растительной основе, смешанные со скромной радостью. Он прославляет волшебство живописных мест, где природа всегда занимает достойное место за столом. Не могу дождаться, когда книга появится во всех ваших домах", – отметила она в подписи к фото.

В карусели Памела опубликовала обложку книги, где она позирует в белой футболке и джинсах, сидя дна краю стола, где видно пиццу и много зелени.

В слайд-шоу она показала только один рецепт – персикового пирога, хотя в книге будет 80 рецептов на 288 страницах. Также в ней Андерсон поделится советами и рекомендациями по дизайну и садоводству.

Книга поступит в продажу 15 октября 2024 года.

Это – вторая литературная работа актрисы. В прошлом году издательство Dey Street Books опубликовало ее 256-страничные мемуары, ставшие бестселлером по версии New York Times.

В планах Андерсон – веганское кулинарное шоу "Памела готовит с любовью" на канале Food Network Canada, ведущей которого она станет.

"Я всегда мечтала вести кулинарное шоу. Всегда, всегда, всегда. Брэндон (сын актрисы) подошел ко мне и сказал: "Мама, твоя мечта сбудется". И теперь мы находимся на Food Network Canada, и это даже лучше, потому что я так настойчиво занимаюсь канадскими проектами и работаю с канадскими производственными компаниями", признавалась звезда в ноябре прошлого года.

По ее словам, она всегда хотела поступить в кулинарную школу:

"Этого так и не случилось, потому что я всегда думала, что если я просто готовлю овощи, то, вероятно, будет очень сложно найти подобную кулинарную школу. Но в моей программе "Готовим с любовью" – шеф-повара, отмеченные звездами Мишлен, обладатели премии Джеймса Берда. И все эти невероятные повара со всего мира, приехали в мой маленький сарай на острове, и мы приготовили самые потрясающие, умопомрачительные блюда. Я имею в виду, что моя голова просто взрывалась в каждой серии. Я была так взволнован! Я была как губка, впитывающая все это!"

Кроме кулинарии, Андерсон сыграет главную роль во втором сезоне своего реалити-шоу "Райский сад Памелы", действие которого происходит в Лос-Анджелесе. Его покажут на каналах HGTV и Discovery+.

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон назвала самую трудную вещь в жизни.