Памела Андерсон випустить книгу рецептів (фото)

До книжки увійдуть 80 рецептів із фото, а також поради щодо дизайну та городництва.

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56-річна американська акторка і модель Памела Андерсон, яка останнім часом відмовилася від косметики і вважає за краще проводити час на своєму городі, вирішила спробувати себе ще й у кулінарній сфері. На сторінці в Instagram одна з найвідоміших блондинок Голлівуду повідомила, що готується до виходу її перша книжка рецептів під назвою "Я люблю тебе: Рецепти від щирого серця".

"Те, що почалося як подарунок моїм хлопчикам на новосілля — коробка карток з рецептами з простою назвою "Я КОХУЮ ТЕБЕ"... переросло в проєкт, у якому зібрані всі наші улюблені речі. Кулінарна книга способу життя. Нічого особливого, тільки оновлені сімейні рецепти на рослинній основі, змішані зі скромною радістю. Він прославляє чари мальовничих місць, де природа завжди займає гідне місце за столом. Не можу дочекатися, коли книжка з'явиться у всіх ваших домівках", — зазначила вона в підписі до фото.

У каруселі Памела опублікувала обкладинку книжки, де вона позує в білій футболці та джинсах, сидячи на краю столу, де видно піцу і багато зелені.

У слайд-шоу вона показала тільки один рецепт — персикового пирога, хоча в книзі буде 80 рецептів на 288 сторінках. Також у ній Андерсон поділиться порадами та рекомендаціями щодо дизайну та садівництва.

Книга надійде в продаж 15 жовтня 2024 року.

Це — друга літературна робота актриси. Минулого року видавництво Dey Street Books опублікувало її 256-сторінкові мемуари, що стали бестселером за версією New York Times.

У планах Андерсон — веганське кулінарне шоу "Памела готує з любов'ю" на каналі Food Network Canada, ведучою якого вона стане.

"Я завжди мріяла вести кулінарне шоу. Завжди, завжди, завжди. Брендон (син актриси) підійшов до мене і сказав: "Мамо, твоя мрія збудеться". І тепер ми перебуваємо на Food Network Canada, і це навіть краще, тому що я так наполегливо займаюся канадськими проектами і працюю з канадськими виробничими компаніями", зізнавалася зірка в листопаді минулого року.

За її словами, вона завжди хотіла вступити до кулінарної школи:

"Цього так і не сталося, тому що я завжди думала, що якщо я просто готую овочі, то, ймовірно, буде дуже складно знайти подібну кулінарну школу. Але в моїй програмі "Готуємо з любов'ю" — шеф-кухарі, відзначені зірками Мішлен, володарі премії Джеймса Берда. І всі ці неймовірні кухарі з усього світу, приїхали до мого маленького сараю на острові, і ми приготували найприголомшливіші, запаморочливі страви. Я маю на увазі, що моя голова просто вибухала в кожній серії. Я був так схвильований! Я була як губка, що вбирає все це!"

Крім кулінарії, Андерсон зіграє головну роль у другому сезоні свого реаліті-шоу "Райський сад Памели", дія якого відбувається в Лос-Анджелесі. Його покажуть на каналах HGTV і Discovery+.

Раніше Фокус писав, що Памела Андерсон назвала найважчу річ у житті.