Памела Андерсон показала свій город (фото)

Акторка насолоджується спокійним життям у передмісті та хвалиться врожаєм, вирощеним на власному городі.

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Життя 55-річної американської актриси і моделі Памели Андерсон круто змінилося. Зірка "Рятувальників Малібу" дедалі рідше публікує знімки з відвертих фотосесій і все частіше дивує фанатів сільською рутиною. Цього разу Памела Андерсон похвалилася врожаєм, вирощеним на власному городі в Канаді. Про це актриса розповіла в Instagram, опублікувавши фото овочів.

Акторка похвалилася врожаєм зі свого городу Фото: pamelaanderson/instagram

Варто зазначити, що актриса абсолютно рада своєму новому амплуа. Вона з непідробним задоволенням демонструє, як доглядає за грядками помідорів, змінивши відвертий купальник на джинси і гумові чоботи.

Днями Памела Андерсон поділилася з підписниками новими знімками на ранчо, розповівши, що, нарешті, почувається вдома.

"Дівчина з острова в душі. Читати деревам... почуваючись як удома" — підписала фото акторка.

Памела Андерсон позує на тлі ранчо своєї бабусі у Ванкувері Фото: pamelaanderson/instagram

На знімках зірка "Рятувальників Малібу" позує в літньому білому сарафані і зелених гумових собаках на тлі свого ранчо в Канаді в оточенні дерев. У руках акторка тримає книгу. На її обличчі умиротворена задоволена посмішка.

Нагадаємо, 55-річна Памела Андерсон 2021 року продала свій розкішний особняк у Малібу майже за $15 млн, і разом із тодішнім чоловіком — колишнім охоронцем Деном Гейхерстом, переїхала на ранчо своєї бабусі у Ванкувері. Актриса викупила сімейний будинок 30 років тому. А Ден керував бригадою працівників, задіяних на реставрації будинку. На цьому ж ранчо закохані одружилися в січні 2021 року.

"Я поїхала зі свого маленького містечка, коли мені було трохи більше 20, заради Playboy, подорожувала по всьому світу, щоб повернутися додому — в одне з найкрасивіших місць на землі. Я дісталася до дому цілою, диво. Я щасливиця", — зізнавалася актриса.

Як відомо, зі своїм останнім чоловіком Памела Андерсон розлучилася через рік після весілля. Загалом знаменитість була одружена п'ять разів.

У акторки є двоє синів — 26-річний Брендон Томас і 25-річний Ділан Джаггер, яких знаменитість народила у шлюбі з барабанщиком гурту Mötley Crüe Томмі Лі.

У травні Фокус писав, що американську актрису і модель Памелу Андерсон помітили на прогулянці з таємничим чоловіком. Зірку сфотографували по дорозі в Malibu Country Mart.