Памелу Андерсон помітили у компанії таємничого чоловіка (фото)

Памела Андерсон у комфортному образі прогулялася в Малібу.

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55-річна американська акторка та модель Памела Андерсон була помічена на прогулянці з таємничим чоловіком. Зірку сфотографували на шляху до Malibu Country Mart. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Рятувальників Малібу" продемонструвала позачасове почуття стилю у класичній білій футболці та парі мішкуватих світлих джинсів. Ансамбль Андерсон доповнила парою бежево-білих кросівок та чорними сонцезахисними окулярами. Свої скуйовджене волосся акторка залишила розпущеним, коли вирушила за покупками до приморського торгового центру.

Її супутник вибрав для виходу білу футболку, сині шорти та бежеві кросівки. Біла кепка та чорні сонцезахисні окуляри завершили образ чоловіка. У руках він тримав велику чорну сумку.

Нагадаємо, Памела Андерсон, яка після шести шлюбів так і не змогла збудувати щастя з чоловіками, знайшла втіху у своїх синах. Вона є матір'ю 26-річного Брендона Томаса та 25-річного Ділана Джаггера, яких народила у шлюбі з барабанщиком гурту Mötley Crüe Томмі Лі. У День матері обидва сини привітали її зі святом та подарували їй розкішні букети.

Раніше Фокус писав, що Памела Андерсон з'явилася на килимовій доріжці у супроводі старшого сина Брендона.