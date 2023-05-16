Памела Андерсон похизувалась своїми дорослими синами (фото)

Сини трепетно ставляться до своєї знаменитої матері.

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55-річна американська актриса та модель Памела Андерсон, яка після шести шлюбів так і не змогла збудувати щастя з чоловіками, знайшла втіху у своїх синах. Вона є матір'ю 26-річного Брендона Томаса та 25-річного Ділана Джаггера, яких народила у шлюбі з барабанщиком гурту Mötley Crüe Томмі Лі. У День матері обидва сини привітали її зі святом та подарували їй розкішні букети. Знаменитість поділилася фотографіями, на яких щаслива серед синів і квітів. При цьому зірка позує в абсолютно домашньому вигляді, без макіяжу, зачіски та сексуального вбрання.

"Мир, любов, радість… Благослови всіх Матерів у світі!", – йдеться у підписі до знімків.

Фото: Pamela Anderson/Instagram Фото: Pamela Anderson/Instagram

Своїх дітей Памела тривалий час намагалася ховати від цікавих очей, але при цьому вирішила не заважати їм, якщо вони захочуть податися в шоу-бізнес.

"Вони будуть робити свій власний вибір на все життя. Це не був би їх власний вибір, якби ми тягали їх по червоній килимовій доріжці. Я кажу їм: "Ви чудові, ви талановиті, ви зрозуміли це". Вони генетично завантажені. Вони ідеальні джентльмени з огляду на генофонд", – говорила модель ще в 2015 році.

Раніше Фокус писав, що Памела Андерсон з'явилася на килимовій доріжці у супроводі старшого сина Брендона.