Хейли Бибер показала обручальное кольцо и опровергла слухи о разводе (фото)

Пара вместе провела пасхальные праздники. Слухи пошли после того, как ее отец опубликовал пост, в котором просил помолиться за дочь и зятя.

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Американская модель и телезвезда Хейли Бибер 3 апреля опубликовала заявление о "100-процентно ошибочных" слухах относительно ее отношений с мужем Джастином. Некоторые люди предполагают, что они расстаются, но Хейли говорит, что это очень далеко от истины. Она разместила в социальной сети несколько снимков, продемонстрировав тем самым, что у пары все хорошо, сообщает Mirror.

27-летняя основательница Rhode Skin продемонстрировала обручальное кольцо за 500 тысяч долларов, а также разместила снимок своего мужа Джастина Бибера, спящего в постели с одним из двух йоркширских терьеров.

Хейли Бибер Фото: instagram.com/haileybieber

Джастин Бибер Фото: instagram.com/haileybieber

В этот же день инсайдер People подтвердил журналистам, что у пары все хорошо и ни о каком разводе речь не идет. "Джастин и Хейли чувствуют себя очень хорошо. В этом нет никакого развода и никакой правды. Они очень, очень счастливы", — сообщил источник.

Супруги, состоящие в браке пять лет, только что отпраздновали Пасхальное воскресенье большими шоколадными яйцами, носящими их имена.

Пасхальные яйца Фото: instagram.com/haileybieber

Хейли настолько устала от "100% неправильных" слепых сообщений об их браке, что она написала в Instagram: "Я знаю, что может быть весело рассказывать эти истории, но знайте, что они всегда лживы. Извините, что испортила это". Кроме этого, модель IMG поздравляя Бибера с 30-летием заявила, что Бибер — любовь всей ее.

Пара спровоцировала слухи о разводе после того, как ее отец поделился в своих историях в Instagram публикацией, в которой просил помолиться за модель и певца. Первоначально этот пост был опубликован Виктором Марксом и представлял собой видео, на котором Джастин играет на гитаре и поет христианскую песню под названием "Я буду петь о твоей любви навсегда".

Виктор подписал видео: "Христиане, пожалуйста, когда вы думаете о Джастине и Хейли, найдите минутку и вознесите небольшую молитву о том, чтобы они обрели мудрость, защиту и приблизили их к Господу". Загадочный пост заставил людей задуматься, что в их браке что-то не ладится.

Напомним, 29 марта эксперт по языку тела заявил, что Хейли и Джастин Бибер "со 100% вероятностью разведутся в 2024 году". По мнению Хонигмана, пара демонстрирует "минимальную привязанность". Несмотря на все слухи, Хейли 1 марта нежно поздравила мужа с днем рождения.