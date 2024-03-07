Хейли Бибер резко ответила на слухи относительно вероятного развода с Джастином

Звездная пара поженилась в 2018 году. В последнее время ходили слухи, что они переживают серьезный кризис в отношениях.

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27-летняя американская модель Хейли Бибер резко отреагировала на слухи о разводе с музыкантом Джастином Бибером, 30. Свою личную жизнь звезда подиумов прокомментировала в Instagram.

Дочь актера Стивена Болдуина сообщила, что все домыслы, которые она видит в сети, неточны, "созданы из воздуха" и появились "из страны заблуждений".

"Возможно, вам смешно подпитывать эти истории, но просто знайте, что они лживые. Извините, что это испортила", — отметила жена канадского певца, который недавно отметил 30-летие.

Хейли Бибер ответила на слухи о разводе Фото: Instagram haileybieber

"С днем рождения тебя… любовь моей жизни, на всю жизнь", — обращалась к возлюбленному Хейли, когда Джастин праздновал юбилей.

Джастин и Хейли Бибер

Модель и певец поженились в сентябре 2018 года после трехмесячного романа. Впрочем, влюбленные также встречались в конце 2015 года. Хейли признавалась, что они оба были "безумно молодыми" и с тех пор открыто рассказывала о трудностях, с которыми пара столкнулась.

"Брак очень тяжелый", — сказала звезда подиумов и бизнес-леди через несколько месяцев после бракосочетания.

Напомним, отец Хейли Бибер призвал помолиться за его дочь и Джастина.

Также Фокус писал о вероятном разрыве Хейли и Джастина Бибера.