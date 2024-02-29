Стивен Болдуин призвал помолиться за свою дочь Хейли и ее мужа Джастина

57-летний актер вызвал беспокойство фанатов, когда попросил помолиться за свою дочь. Именно Стивен когда-то познакомил Хейли и Джастина Бибера.

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Актер Стивен Болдуин, один из актерского клана Болдуинов, который давно принадлежит к евангелистской церкви, призвал своих подписчиков помолиться за свою дочь, Хейли Бибер, и ее мужа, Джастина Бибера. Ранее пара знаменитостей посетила церковь. Об этом пишет Daily Mail.

57-летний евангелист написал, что его жена Эйлин Маркс и мать Хейли Кенния Деодато Болдуин "часто молятся вместе".

Стивен Болдуин

Ранее Стивен разместил видео с пением Джастина, которым поделился основатель All Things Could Ministries Виктор Маркс и подписал: "Христиане, пожалуйста, когда вы думаете о Джастине и Хейли, найдите минутку, чтобы прочитать небольшую молитву о том, чтобы они обрели мудрость, защиту и приблизились к Господу".

Виктор также заявил, что такие люди, как Хейли и Джастин "часто сталкиваются с очень интенсивной духовной войной, стремящейся разрушить их веру, брак и жизнь в целом".

Фанаты забеспокоились, так как ранее стали появляться слухи о том, что Джастин и Хейли разводятся. Сами они никак не комментировали эти новости.

Хейли и Джастин Бибер Фото: Getty Images

И недавно вместе появились в VIP-зоне стадиона "Аллигант" в Лас-Вегасе и смотрели Суперкубок LVIII 11 февраля.

Но они ничего не писали друг другу в День святого Валентина.

Интересно, но 27-летняя дочь Стивена, возможно, никогда бы даже не встретила канадского эстрадного певца, которому в эту пятницу исполнилось 30 лет.

Хейли и Джастина познакомил именно Стивен за кулисами программы NBC TODAY в 2009 году.

"Приятно познакомиться", — были первые слова, которые Хейли произнесла Биберу.

Двукратный обладатель "Грэмми" и основательница Rhode начали встречаться в 2015 году, а в 2018 году они возобновили свой временный роман — через три месяца после его расставания с Селеной Гомес.

Свадебные фото Хейли и Джастина Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Напомним, Стивен Болдуин — младший из четырех братьев-актеров Болдуинов (другие трое — Алек, Дэниел и Уильям).

Он снимался в фильмах "Подозрительные лица", "Ловушка для свингеров", "Рожденный четвертого июля". После терактов 11 сентября актер стал возрожденным христианином и теперь активно поддерживает экс-президента США Дональда Трампа.

В 2008 году Болдуин присоединился к консервативному евангелическому христианскому радио-ток-шоу Кевина МакКуллога. Интересно, но Стивену в сентябре 2018 года было присвоено звание профессора Киевского университета культуры.

Напомним, Джастин и Хейли сыграли свадьбу на курорте Montage Palmetto Bluff в Южной Каролине. Пара обменялась клятвами в часовне Сомерсет на территории роскошного отеля, а ее гостями стали Эд Ширан, Кендалл и Кайли Дженнер, Ашер и Джейден Смит.

До свадьбы и после Хейли жаловалась на хейт в соцсетях. Фанаты Селены Гомес, бывшей девушки Джастина Бибера, считали, что она разлучила пару.