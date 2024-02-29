Стівен Болдвін закликав помолитися за свою доньку Гейлі та її чоловіка Джастіна

57-річний актор викликав занепокоєння фанатів, коли попросив помолитися за свою доньку. Саме Стівен колись познайомив Гейлі та Джастіна Бібера.

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Актор Стівен Болдвін, один з акторського клану Болдвінів, який давно належить до євангелістської церкви, закликав своїх передплатників помолитися за свою доньку, Гейлі Бібер, та її чоловіка, Джастіна Бібера. Раніше пара знаменитостей відвідала церкву. Про це пише Daily Mail.

57-річний євангеліст написав, що його дружина Ейлін Маркс і мати Гейлі Кеннія Деодато Болдвін "часто моляться разом".

Стівен Болдвін

Раніше Стівен розмістив відео зі співом Джастіна, яким поділився засновник All Things Could Ministries Віктор Маркс і підписав: "Християни, будь ласка, коли ви думаєте про Джастіна і Гейлі, знайдіть хвилинку, щоб прочитати невеличку молитву про те, щоб вони здобули мудрість, захист і наблизилися до Господа".

Віктор також заявив, що такі люди, як Гейлі і Джастін, "часто стикаються з дуже інтенсивною духовною війною, що прагне зруйнувати їхню віру, шлюб і життя загалом".

Фанати занепокоїлися, оскільки раніше стали з'являтися чутки про те, що Джастін і Гейлі розлучаються. Самі вони ніяк не коментували ці новини.

Гейлі та Джастін Бібер Фото: Getty Images

І нещодавно разом з'явилися у VIP-зоні стадіону "Аллігант" у Лас-Вегасі та дивилися Суперкубок LVIII 11 лютого.

Але вони нічого не писали одне одному в День святого Валентина.

Цікаво, але 27-річна донька Стівена, можливо, ніколи б навіть не зустріла канадського естрадного співака, якому цієї п'ятниці виповнилося 30 років.

Гейлі та Джастіна познайомив саме Стівен за лаштунками програми NBC TODAY у 2009 році.

"Приємно познайомитися", — були перші слова, які Гейлі вимовила Біберу.

Дворазовий володар "Греммі" і засновниця Rhode почали зустрічатися 2015 року, а 2018 року вони відновили свій тимчасовий роман — через три місяці після його розставання із Селеною Гомес.

Весільні фото Гейлі та Джастіна Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Нагадаємо, Стівен Болдвін — молодший із чотирьох братів-акторів Болдвінів (інші троє — Алек, Деніел і Вільям).

Він знімався у фільмах "Підозрілі обличчя", "Пастка для свінгерів", "Народжений четвертого липня". Після терактів 11 вересня актор став відродженим християнином і тепер активно підтримує експрезидента США Дональда Трампа.

У 2008 році Болдвін приєднався до консервативного євангельського християнського радіо-ток-шоу Кевіна МакКуллога. Цікаво, але Стівену у вересні 2018 року було присвоєно звання професора Київського університету культури.

Нагадаємо, Джастін і Гейлі зіграли весілля на курорті Montage Palmetto Bluff у Південній Кароліні. Пара обмінялася клятвами в каплиці Сомерсет на території розкішного готелю, а її гостями стали Ед Ширан, Кендалл і Кайлі Дженнер, Ашер і Джейден Сміт.

До весілля і після Гейлі скаржилася на хейт у соцмережах. Фанати Селени Гомес, колишньої дівчини Джастіна Бібера, вважали, що вона розлучила пару.