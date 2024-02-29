Гейлі і Джастін Бібери сходили до церкви на фоні чуток про розлучення (фото)

Пара, яка одружилася у 2018 році, спровокувала чутки про серйозні проблеми у шлюбі. Повідомлялося, що причиною стали колишні стосунки та питання, коли вони нарешті стануть батьками.

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27-річна американська модель Гейлі Бібер та її чоловік, 29-річний канадський співак Джастін Бібер, сходили до церкви на фоні чуток про проблеми в їхньому шлюбі. Про це пише Daily Mail.

Зіркову пару "зловили" папараці під час прибуття до церкви в Лос-Анджелесі на їхній новій Tesla Cybertruck вартістю 90 000 доларів.

Зірка подіумів та бізнеследі виглядала похмуро. Вона була одягнена в яскравий жовтий светр та мішкуваті джинси, тоді як обличчя її чоловіка було ледве видно під капюшоном великого чорного світшоту. Хітмейкер також продемонстрував великий чорний шарф, обмотаний навколо шиї та обличчя.

На нічну службу Гейлі прийшла в жовтих окулярах і тримала велику чорну сумку під пахвою.

Подружжя є побожними християнами, і, як відомо, їхня віра допомогла їм пережити "важкий" перший рік шлюбу. Співак та модель одружилися у вересні 2018 року.

Гейлі та Джастін Бібер

Напередодні батько Гейлі також спровокував чутки про серйозні проблеми в шлюбі доньки та її обранця. Актор Стівен Болдвін опублікував відео співу Джастіна, яке опублікував засновник All Things Possible Ministries Віктор Маркс і підписав: "Християни, будь ласка, коли ви згадуєте про Джастіна та Гейлі, знайдіть хвилинку, щоб помолитися за них".

Згодом пост було видалено.

Раніше інсайдер розповідав, що причиною для сварок стають колишні стосунки (Джастін тривалий час зустрічався зі співачкою Селеною Гомес) та питанням, коли вони нарешті стануть батьками.

Гейлі та Джастін Бібер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Гейлі Бібер показала, який тренч обрати навесні 2024 року.

Також Фокус писав про чутки щодо розлучення Гейлі та Джастіна Бібера.