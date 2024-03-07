Гейлі Бібер різко відповіла на чутки щодо ймовірного розлучення з Джастіном

Зіркова пара одружилася у 2018 році. Останнім часом ходили чутки, що вони переживають серйозну кризу у стосунках.

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27-річна американська модель Гейлі Бібер різко відреагувала на чутки про розлучення з музикантом Джастіном Бібером, 30. Своє особисте життя зірка подіумів прокоментувала в Instagram.

Донька актора Стівена Болдвіна повідомила, що всі домисли, які вона бачить у мережі, неточні, "створені з повітря" і з'явилися "з країни оман".

"Можливо, вам смішно підживлювати ці історії, але просто знайте, що вони брехливі. Вибачте, що це зіпсувала", — зазначила дружина канадського співака, який нещодавно відзначив 30-річчя.

Гейлі Бібер відповіла на чутки про розлучення Фото: Instagram haileybieber

"З днем народження тебе… любов мого життя, на все життя", — зверталася до коханого Гейлі, коли Джастін святкував ювілей.

Джастін та Гейлі Бібери

Модель та співак одружилися у вересні 2018 року після тримісячного роману. Втім, закохані також зустрічалися наприкінці 2015 року. Гейлі зізнавалася, що вони обидва були "шалено молодими" і з тих пір відкрито зізнавалася про труднощі, з якими пара зіткнулася.

"Шлюб дуже важкий", — сказала зірка подіумів та бізнеследі Vogue через кілька місяців після одруження.

Нагадаємо, батько Гейлі Бібер закликав помолитися за його доньку та Джастіна.

Також Фокус писав про ймовірний розрив Гейлі та Джастіна Біберів.