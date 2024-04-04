Гейлі Бібер показала обручку і спростувала чутки про розлучення (фото)

Пара разом провела великодні свята. Чутки пішли після того, як її батько опублікував пост, у якому просив помолитися за доньку і зятя.

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Американська модель і телезірка Гейлі Бібер 3 квітня опублікувала заяву про "100-відсотково хибні" чутки щодо її стосунків із чоловіком Джастіном. Деякі люди припускають, що вони розлучаються, але Гейлі каже, що це дуже далеко від істини. Вона розмістила в соціальній мережі кілька знімків, продемонструвавши тим самим, що у пари все добре, повідомляє Mirror.

27-річна засновниця Rhode Skin продемонструвала обручку за 500 тисяч доларів, а також розмістила знімок свого чоловіка Джастіна Бібера, який спить у ліжку з одним із двох йоркширських тер'єрів.

Гейлі Бібер Фото: instagram.com/haileybieber

Джастін Бібер Фото: instagram.com/haileybieber

Цього ж дня інсайдер People підтвердив журналістам, що у пари все гаразд і про жодне розлучення не йдеться. "Джастін і Гейлі почуваються дуже добре. У цьому немає ніякого розлучення і ніякої правди. Вони дуже, дуже щасливі", — повідомило джерело.

Подружжя, яке перебуває у шлюбі п'ять років, щойно відсвяткувало Великодню неділю великими шоколадними яйцями, що носять їхні імена.

Великодні яйця Фото: instagram.com/haileybieber

Гейлі настільки втомилася від "100% неправильних" сліпих повідомлень про їхній шлюб, що вона написала в Instagram: "Я знаю, що може бути весело розповідати ці історії, але знайте, що вони завжди брехливі. Вибачте, що зіпсувала це". Крім цього, модель IMG вітаючи Бібера з 30-річчям заявила, що Бібер — кохання всієї її.

Пара спровокувала чутки про розлучення після того, як її батько поділився у своїх історіях в Instagram публікацією, в якій просив помолитися за модель і співака. Спочатку цей пост опублікував Віктор Маркс, і він являв собою відео, на якому Джастін грає на гітарі і співає християнську пісню під назвою "Я буду співати про твоє кохання назавжди".

Віктор підписав відео: "Християни, будь ласка, коли ви думаєте про Джастіна і Гейлі, знайдіть хвилинку і піднесіть невелику молитву про те, щоб вони знайшли мудрість, захист і наблизили їх до Господа". Загадковий пост змусив людей задуматися, що в їхньому шлюбі щось не ладиться.

Нагадаємо, 29 березня експерт із мови тіла заявив, що Гейлі та Джастін Бібер "зі 100% ймовірністю розлучаться у 2024 році". На думку Хонігмана, пара демонструє "мінімальну прихильність". Незважаючи на всі чутки, Гейлі 1 березня ніжно привітала чоловіка з днем народження.