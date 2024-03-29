Гейлі і Джастін Бібер "зі 100% ймовірністю розлучаться у 2024 році", — експерт із мови тіла

На думку Хонігмана, пара демонструє "мінімальну прихильність". Незважаючи на всі чутки, Гейлі 1 березня ніжно привітала чоловіка з днем народження.

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Експерт з мови тіла Інбаал Хонігман заявив, що Бібери "на межі" розриву. Зіркова пара Гейлі і Джастін Бібер спровокували чутки про розлучення після того, як її батько, актор Стівет Болдвін, поділився у своїй історії в Instagram публікацією, в якій просив помолитися за доньку і зятя, повідомляє Мirror.

Спочатку цю інформацію про розрив пари опублікував актор і продюсер Віктор Маркс. На відео Джастін грає на гітарі і співає християнську пісню під назвою "Я буду співати про твою любов назавжди". Віктор підписав відео: "Християни, будь ласка, коли ви думаєте про Джастіна і Гейлі, знайдіть хвилинку і піднесіть невелику молитву про те, щоб вони знайшли мудрість, захист і наблизили їх до Господа".

Гейлі та Джастін Бібер Фото: Getty Images

Загадковий пост змусив людей замислитися, що відбувається у стосунках Гейлі та Джастіна. Тепер експерт з мови тіла заявив, що в майбутньому на них чекає розлучення. Інбаал Хонігман вважає, що пара "на 100% рухається до розколу у 2024 році". Він зазначив, що, судячи з усього, недавні фотографії Гейлі і Джастіна "виявляють явну відсутність сумісності, змушуючи замислитися, як вони досі разом".

За його оцінками, пара демонструє "мінімальну прихильність", коли їх помічають разом. Зазвичай вони відвернуті одне від одного. Інбаал сказав: "Навіть коли вони ходять, вони демонструють відсутність синхронізації, не показуючи жодної ознаки сумісності мови тіла".

У день 30-річчя Джастіна, 1 березня, Гейлі порушила мовчання після повідомлення батька і привітала Джастіна з днем народження. Модель розмістила в Instagram карусель фотографій і відео Джастіна з підписом: "30! Це було швидко. Слова ніколи не зможуть по-справжньому описати того, ким ти є. З Днем народження тебе... кохання всього мого життя, на все життя".

Потім Гейлі розкритикувала чутки про її шлюб. Вона написала: "До вашого відома, історії та постійні "сліпі статті", які я бачу в TikTok, у 100% випадків невірні. Зроблені з повітря... прийшли з країни помилок".

Раніше, 12 лютого, Фокус писав про те, що Джастін і Гейлі Бібер з'явилися на публіці на тлі чуток про розлучення. На публіці вони лише продемонстрували теплі почуття один до одного.