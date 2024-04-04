Сидни Суини посетила Диснейленд и поделилась забавными фотографиями

Актриса примеряла ушки Микки Мауса. Также Синди прокатилась по порогам реки Кали в Диснеевском парке животных.

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Американская актриса Сидни Суини рассказала подписчикам о своей поездке в Мир Уолта Диснея во Флориде. 3 апреля в своем аккаунте в Instagram она поделилась несколькими фотографиями со своего отдыха, сообщает Daily Mail.

26-летняя знаменитость наслаждалась временем, проведенным с друзьями в тематическом парке. Диснейленде оан назвала "самым счастливым местом на земле".

Звезда "Эйфории" примеряла ушки Микки Мауса, а также надела футболку с изображением героя мультфильмов. Суини провела в парке весь день и периодически меняла наряды. На одной из фотографий актриса была одета в толстовку с изображением талисмана Диснея, слушая игру барабанщиков после захода солнца. На другой — в голубых джинсовых шортах. Но, когда день сменился ночью, она переоделась в почти такие же джинсы. Синди с кожаной сумочкой Chanel прогулялась по одной из самых оживленных улиц Мира Уолта Диснея, посетила один из многочисленных сувенирных магазинов и прокатилась по порогам реки Кали в Диснеевском парке животных. Она также поделилась видео, которое было снято, когда она готовилась к публикации в своей истории в Instagram.

Поездка Суини в Мир Уолта Диснея состоялась всего через несколько недель после широкого проката фильма ужасов "Непорочная", в котором она снялась в главной роли. Фильм получил положительные отзывы критиков, и в настоящее время его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 72%.

Напомним, 21 марта Сидни Суини продемонстрировала тонкую талию в платье Khaite LBD за 5400 долларов. У актрисы сейчас достаточно плотный график. В последнее время Суини усердно работала над продвижением психологического ужастика "Непорочная".