Сідні Свіні відвідала Діснейленд і поділилася кумедними фотографіями

Актриса приміряла вушка Міккі Мауса. Також Сінді прокотилася порогами річки Калі в Діснеївському парку тварин.

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Американська акторка Сідні Свіні розповіла підписникам про свою поїздку у Світ Волта Діснея у Флориді. 3 квітня у своєму акаунті в Instagram вона поділилася кількома фотографіями зі свого відпочинку, повідомляє Daily Mail.

26-річна знаменитість насолоджувалася часом, проведеним із друзями в тематичному парку. Діснейленд оан назвала "найщасливішим місцем на землі".

Зірка "Ейфорії" приміряла вушка Міккі Мауса, а також одягла футболку із зображенням героя мультфільмів. Свіні провела в парку весь день і періодично змінювала вбрання. На одній з фотографій актриса була одягнена в толстовку із зображенням талісмана Діснея, слухаючи гру барабанщиків після заходу сонця. На іншій — у блакитних джинсових шортах. Але, коли день змінився ніччю, вона переодяглася в майже такі ж джинси. Сінді зі шкіряною сумочкою Chanel прогулялася однією з найжвавіших вулиць Світу Волта Діснея, відвідала одну з численних сувенірних крамниць і покаталася порогами річки Калі в Діснеївському парку тварин. Вона також поділилася відео, яке було знято, коли вона готувалася до публікації у своїй історії в Instagram.

Поїздка Свіні до Світу Волта Діснея відбулася всього за кілька тижнів після широкого прокату фільму жахів "Непорочна", в якому вона знялася в головній ролі. Фільм отримав позитивні відгуки критиків, і наразі його рейтинг на Rotten Tomatoes становить 72%.

Нагадаємо, 21 березня Сідні Свіні продемонструвала тонку талію в сукні Khaite LBD за 5400 доларів. У актриси зараз досить щільний графік. Останнім часом Свіні старанно працювала над просуванням психологічного фільму жахів "Непорочна".