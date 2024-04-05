5 апреля 2024 года: Феодула-чтеца — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя заниматься ремонтом или стройкой и злословить. Днем жарко, а ночью холодно – будет ясная погода.
Что случилось в этот день?
Мученики Феодул и Агапод были чтецами в Фессалониках в ІІІ веке. Агапод был старцем, а Феодул – его юным учеником. Когда-то Феодул увидел во сне, что кто-то в светлой одежде положил ему в руки что-то, когда он проснулся то обнаружил в руках перстень с изображением Христа. Сила этого перстня помогала ему исцелять людей. Когда начались гонения на христиан, Агапода и Феодула бросили в море. Их тела выбросило на берег, они были в светлой одежде, а на руках не было веревок.
Что сегодня нельзя делать:
- употреблять алкогольные напитки;
- заниматься ремонтом или стройкой;
- покупать одежду;
- мыть окна;
- злословить.
Народные приметы и поверья:
- осы начали строить гнезда – ждите дождливое лето;
- птицы вьют гнезда с солнечной стороны – летом будет прохладно;
- днем жарко, а ночью холодно – будет ясная погода;
- из березы течет много сока – к дождливому лету.
Также в этот день:
1710 год — Филипп Орлик в городе Бендеры подписал "Устав Войска Запорожского";
1722 год — экспедиция голландского адмирала Якоба Роггевена открыла в Тихом океане остров, названный островом Пасхи;
1792 год — Джордж Вашингтон применил первое президентское вето в истории США;
1843 год — Гонконг объявлен владением Британии;
1943 год — В США на английском языке вышел "Маленький принц" Сент-Экзюпери, написанный им в 1942 году;
1971 год — "Роллинг Стоунз" образовали собственную фирму грамзаписи — Rolling Stone Records. Знаменитым стал торговый знак фирмы — высунутый язык.