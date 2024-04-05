5 квітня 2024 року: Феодула-читця — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна займатися ремонтом або будівництвом і злословити. Вдень спекотно, а вночі холодно — буде ясна погода.
Що сталося цього дня?
Мученики Феодул і Агапод були читцями у Фессалоніках у ІІІ столітті. Агапод був старцем, а Феодул — його юним учнем. Колись Феодул побачив уві сні, що хтось у світлому одязі поклав йому в руки щось, а коли він прокинувся, то виявив у руках перстень із зображенням Христа. Сила цього персня допомагала йому зцілювати людей. Коли почалися гоніння на християн, Агапода і Феодула кинули в море. Їхні тіла викинуло на берег, вони були у світлому одязі, а на руках не було мотузок.
Що сьогодні не можна робити:
- вживати алкогольні напої;
- займатися ремонтом або будівництвом;
- купувати одяг;
- мити вікна;
- злословити.
Народні прикмети та повір'я:
- оси почали будувати гнізда — чекайте на дощове літо;
- птахи в'ють гнізда із сонячного боку — влітку буде прохолодно;
- вдень спекотно, а вночі холодно — буде ясна погода;
- із берези тече багато соку — до дощового літа.
Також цього дня:
1710 рік — Пилип Орлик у місті Бендери підписав "Статут Війська Запорозького";
1722 рік — експедиція голландського адмірала Якоба Роггевена відкрила в Тихому океані острів, названий островом Пасхи;
1792 рік — Джордж Вашингтон застосував перше президентське вето в історії США;
1843 рік — Гонконг оголошено володінням Британії;
1943 рік — У США англійською мовою вийшов "Маленький принц" Сент-Екзюпері, написаний ним у 1942 році;
1971 рік — "Роллінг Стоунз" утворили власну фірму грамзапису — Rolling Stone Records. Знаменитим став торговий знак фірми — висунутий язик.