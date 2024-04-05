Актер-военный Геннадий Попенко рассказал, когда может закончится война в Украине (видео)

Шоумен считает, что каждый украинец должен делать все возможное для победы и верить в нее. Но боевые действия на территории страны имеют вероятность растянуться на неопределенный срок.

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Актер Геннадий Попенко, который сейчас служит в рядах Вооруженных сил Украины, выразил предположение, что боевые действия на территории Украины могут не закончится и через 10 лет. Об этом актер рассказал в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

По его словам, каждый украинец должен верить в победу и делать все, чтобы приближать ее. Однако сейчас сложно точно спрогнозировать, когда на территории Украины завершаться боевые действия и сколько времени для этого понадобится.

"Безусловно, должна быть надежда, должна быть вера. Мы должны знать, что мы делаем для победы все, что мы можем. Мы должны это делать. Должны ли мы быть готовы к тому, что это не закончится завтра, через год, через десять? Да", — сказал Попенко.

Также шоумен заявил, что Украина воюет с Россией достаточно давно. Однако этот факт стал очевиден множеству украинцев только после полномасштабного вторжения ВС РФ 24 февраля 2022 года.

"Мы воюем настолько долго, что вы себе даже не представляете, как долго мы воюем. Просто сейчас это наконец-то стало видно для многих", — добавил Попенко.

Геннадий Попенко — украинский актер театра, телевидения и кино, шоумен, конферансье и телеведущий. Занимается волонтерской деятельностью. Известен украинским телезрителям по ролям в фильмах и сериалах "На линии жизни", "Кольцо с рубином", "Сувенир из Одессы", "Ментовские войны. Одесса", "Вызов".

В начале службы шоумен сначала был в одном подразделении, но через полтора года его перевели в другое. Сейчас он военный 59-й отдельной механизированной бригады. Шоумен и актер исполняет боевые задачи на Запорожском направлении фронта.

Напомним, в конце февраля звезда фильма "Мирный-21" показал приказ о зачислении в ряды ВСУ. Таким образом Алексей Тритенко ответил авторам негативных комментариев о том, на каком основании он носит военную форму. Актер подчеркнул, что в рядах ВСУ он с самого начала полномасштабной войны.

А в конце января медиа псиали о том, что на фронте погиб известный украинский актер Владимир Фединчук. Еще летом 2023 года он читал стихи Леси Украинки. В декабре 2023 года мужчина взял в руки автомат, надел военную форму и пошел воевать против российских захватчиков.