Актор-військовий Геннадій Попенко розповів, коли може закінчитися війна в Україні (відео)

Шоумен вважає, що кожен українець повинен робити все можливе для перемоги і вірити в неї. Але бойові дії на території країни мають імовірність розтягнутися на невизначений термін.

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Актор Геннадій Попенко, який зараз служить у лавах Збройних сил України, висловив припущення, що бойові дії на території України можуть не закінчитися і через 10 років. Про це актор розповів в інтерв'ю для YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці".

За його словами, кожен українець має вірити в перемогу і робити все, щоб наближати її. Однак зараз складно точно спрогнозувати, коли на території України завершаться бойові дії і скільки часу для цього знадобиться.

"Безумовно, має бути надія, має бути віра. Ми повинні знати, що ми робимо для перемоги все, що ми можемо. Ми повинні це робити. Чи повинні ми бути готові до того, що це не закінчиться завтра, через рік, через десять? Так", — сказав Попенко.

Також шоумен заявив, що Україна воює з Росією досить давно. Однак цей факт став очевидний безлічі українців тільки після повномасштабного вторгнення ЗС РФ 24 лютого 2022 року.

"Ми воюємо настільки довго, що ви собі навіть не уявляєте, як довго ми воюємо. Просто зараз це нарешті стало видно для багатьох", — додав Попенко.

Геннадій Попенко — український актор театру, телебачення і кіно, шоумен, конферансьє і телеведучий. Займається волонтерською діяльністю. Відомий українським телеглядачам за ролями у фільмах і серіалах "На лінії життя", "Перстень з рубіном", "Сувенір з Одеси", "Ментівські війни. Одеса", "Виклик".

На початку служби шоумен спочатку був в одному підрозділі, але за півтора року його перевели в інший. Зараз він військовий 59-ї окремої механізованої бригади. Шоумен і актор виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку фронту.

Нагадаємо, наприкінці лютого зірка фільму "Мирний-21" показав наказ про зарахування до лав ЗСУ. Таким чином Олексій Тритенко відповів авторам негативних коментарів про те, на якій підставі він носить військову форму. Актор наголосив, що в лавах ЗСУ він із самого початку повномасштабної війни.

А наприкінці січня медіа писали про те, що на фронті загинув відомий український актор Володимир Фединчук. Ще влітку 2023 року він читав вірші Лесі Українки. У грудні 2023 року чоловік узяв до рук автомат, одягнув військову форму і пішов воювати проти російських загарбників.