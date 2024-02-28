24 лютого повторюватиметься регулярно: Буданов назвав умову для початку переговорів із РФ

За словами начальника української розвідки, ЗСУ необхідно правильно обрати стратегію, яка враховувала б сучасні реалії та можливості. Без цього перемогу над противником отримати не вдасться.

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Якщо не домогтися повного розвалу Російської Федерації зсередини, то такі дати як 24 лютого 2022 року повторюватимуться ще багато разів. Таку думку озвучив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Кирило Буданов в інтерв'ю для NV.

За його словами, варто чітко розуміти, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну закінчилося ще наприкінці весни 2022 року. Тоді противник не зміг узяти під свій контроль великі міста і був змушений зупинитися на захоплених позиціях.

Після цього був український контрнаступ зі звільненням великої кількості територій, включно з Харківською областю, єдиним окупованим з лютого 2022 року обласним центром — Херсоном і всією правобережною частиною регіону.

"Далі — розпочалася повномасштабна війна, яка протягом 2023 року мала здебільшого позиційний характер без суттєвої зміни лінії фронту. Через низку об'єктивних обставин наш повномасштабний контрнаступ не приніс нам бажаних результатів, тож наразі українська армія намагається дещо змінити власну стратегію і тактику, змінивши характер ведення війни, зробивши його менш контактним", — заявив Кирило Буданов.

Також почалися активні дії в тилу противника, продовжує начальник ГУР МОУ. У Росії відбуваються вибухи поруч із нафтобазами, заводами, стратегічними об'єктами. Окремої уваги варті дії України в Чорному морі, де завдяки морським дронам Чорноморський флот продовжує втрачати кораблі.

ЗСУ потрібно змінити власну стратегію та йти в ногу з часом, обставинами, а також технічними та мобілізаційними можливостями. Лише після цього вдасться взяти перевагу на полі бою та здобути потужні позиції для початку переговорів про припинення вогню, адже рано чи пізно це точно станеться.

Водночас головна умова дипломатії — звільнення всіх територій, які Кремль тимчасово взяв під свій контроль у 2014 році, вважають в українській розвідці. Програма максимум — не тільки вихід на кордони 1991 року, а й розвал Росії, який може відбутися тільки зсередини.

"За інших обставин ранок 24 лютого 2022 року для України повторюватиметься з регулярною періодичністю. Адже саме існування української нації та української держави вже майже 400 років стоїть поперек горла російському диктатору та його холопам", — підсумував Кирило Буданов.

Нагадаємо, 25 лютого Кирило Буданов заявив, що Росія організувала операцію "Майдан-3". За його словами, під час реалізації цих намірів окупанти планували створити ситуацію, головна мета якої — поставити під сумнів легітимність ухвалення рішень в Україні в період після 20 травня цього року.